黃豪平直男腦惹毛女友 熊熊聽到受不了點破問題
【緯來新聞網】黃豪平在主持節目《戀愛熊天秤》自曝「直男的行為」常被女友周宇柔抱怨，特別是兩人一起出門時，身為理科腦認為走路就是要走直線最快，但女友卻喜歡繞路看風景，此話一出立刻遭熊熊吐槽，讓他滿頭問號，熊熊點破盲點：「搞不好人家想要你多陪她一點。」
黃豪平（左）直男腦被熊熊吐槽。（圖／目《戀愛熊天秤》提供）
來賓張立東分享曾陪前任逛街，對方盯著某樣商品看了30分鐘後卻說不要，等到1個月後女友生日，他就特地買同品牌的「其他商品」當禮物，結果對方竟然生氣。
後來他才搞懂，原來她當初說不要，是希望「你在我生日的時候送那個東西給我」，讓他感嘆真的是女人心海底針。主持人熊熊分享女生最重視儀式感，建議直男們送禮要懂得「觀察」。
熊熊說：「如果是曖昧對象，可以問她身邊好友，若是正式交往，直接問清楚沒什麼不好，與其亂送，女生還要假裝開心。」
