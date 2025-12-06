黃豪平穩交4年爆爭執 「直男思維」熊熊一聽直接點破盲點

黃豪平與演員周宇柔交往4年，兩人雖說不常高調放閃，但也不避諱提及彼此，感情相當穩定。兩人相處免不了有磨合的時候，黃豪平最近就在節目《戀愛熊天秤》透露，自己的一些「直男行徑」經常讓女友感到無奈，尤其兩人一起出門時更容易引發小爭執。

黃豪平分享與女友周宇柔的觀念差異，右為主持人熊熊（圖／《戀愛熊天秤》）

事實上，周宇柔過去受訪，就曾透露黃豪平行徑超級大直男，兩人有結婚規劃，只是現階段都以工作為重。周宇柔甜讚男友很照顧她，生活上很多事情他會替我著想，替我想辦法解決」、「我是第一次交圈內男友，我們可以理解彼此的工作，我覺得很棒。」

節目中，主持人和來賓相互分享男女思考方式的不同，身為理科腦的黃豪平，認為走路就該選最短距離、直線前進，但女友喜歡繞路欣賞風景，因此常被抱怨否定她的路線選擇。

此話一出，立刻遭熊熊吐槽是標準「直男思維」，讓黃豪平一頭霧水：「我是為了不要讓她多走路啊。」熊熊則點破盲點：「搞不好人家就是想偶爾走走不同的路、看看不同的風景，想你多陪她一下。」

黃豪平直男思維被女生們吐槽（圖／《戀愛熊天秤》）

熊熊也分享自身經驗，表示前任曾送一件名牌風衣，該品牌經典色是黑色或棕色，但男友卻堅持買她最不喜歡的「桃紅色」。她委婉拒絕後，前男友竟惱羞成怒，反問她是不是質疑他的眼光，「男生這種自以為是的貼心，真的會造成女生很大的困擾！而且桃紅色算命師說剋我命格啊。」

張立東曾送錯禮物給前女友（圖／《戀愛熊天秤》）

張立東也分享陪前任逛街的經驗，當時女友盯著某樣商品看了30分鐘、卻說不要，他便在一個月後的生日，送上同品牌「其他商品」，卻意外讓女友生氣。後來他才理解，原來女友當時說不要，是希望在生日那天收到「那個」商品，讓張立東感嘆女人心海底針。

而在「直男 NG 行為大拷問」階段，其中最經典的題目「你覺得我今天哪裡不一樣？」張立東與黃豪平的答案完全沒有命中重點，熊熊則解答：「女生問這個，就是希望你能發現。如果另一半沒有發現，就會覺得是不夠關心、不夠愛，真的不是故意找碴啦。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導