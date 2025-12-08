黃豪平自爆「理科腦」女友受不了！ 周宇柔抱怨他「這行為」好討人厭

四季線上／陳軒泓 報導

女星熊熊分享前任曾送她一件名牌風衣，該品牌經典色是黑色或棕色，男友卻硬要買她最討厭的「桃紅色」，熊熊委婉拒絕卻遭來前男友惱羞成怒，反問是不是懷疑他眼光不好，讓熊熊崩潰直呼說：「男生這種自以為是的貼心，真的會造成女生很大的困擾！而且桃紅色算命師說剋我命格啊。」

熊熊（右）、黃豪平談直男戀愛行為。圖／《戀愛熊天秤》

黃豪平自曝自己的「直男行為」常被女友周宇柔抱怨，特別是兩人一起出門時，身為理科腦的他，認為走路就是要走直線最快，但女友卻喜歡繞路看風景，因此常被抱怨，每次都否定女友的路線選擇，此話一出，立刻遭熊熊吐槽這就是標準的「直男思維」，讓黃豪平滿頭問號的說：「我就是為了不要讓她多走太多路啊」，熊熊則點破盲點：「搞不好人家就是想偶爾走走別的路，會有不同的風景，想要你多陪她一點。」

黃豪平直男思考被女生群起圍攻。圖／《戀愛熊天秤》

《戀愛熊天秤》特別來賓張立東也分享自己曾陪前任逛街，對方盯著某樣商品看了30分鐘後卻說不要，等到一個月後女友生日，張立東特地買了同品牌「其他商品」當禮物，結果女友竟然生氣了，後來他才搞懂，原來女友當初說不要，是希望「你在我生日的時候送那個東西給我」，讓他感嘆真的是女人心海底針，熊熊分享女生最重視儀式感，建議直男們送禮要懂得觀察。

張立東分享戀愛經驗。圖／《戀愛熊天秤》

