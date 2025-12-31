黃豪平踩恨天高迎戰臺北跨年 吳姍儒漏溝祝福：圓圓滿滿

圓圓（左起）、黃豪平、吳姍儒、夏和熙主持臺北跨年。（圖／王奕棋攝）

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」今（31日）晚於7點登場， 由吳姍儒（Sandy）攜手黃豪平、夏和熙與圓圓共同主持。被問到首度合作的默契如何，吳姍儒秒回：「我們超級不熟。」不過她也補充，接下來將一起奮戰6、7個小時，到了後半段自然就會熟起來，甚至笑稱活動結束後，「可能結束之後就會去豪平家吃火鍋。」

四人也透露今晚共準備兩套造型，設計中暗藏「復古接軌未來」的巧思。其中黃豪平更踩上10公分高的「恨天高」迎戰，笑喊氣勢絕對不能輸，吳姍儒則小漏深V，祝福大家「圓圓滿滿」；圓圓則透露，開場將與夏和熙帶來共舞演出，為此練舞到受傷，「我要頂著我的老腰跳舞，我兩天前脊椎間肩韌帶發炎。」因今天天氣狀況不佳，加上舞台設有機關，吳姍儒也不免擔心主持時發生意外，直呼：「舞台上真的很滑，要小心！」

今年臺北跨年集結多組獨家亮點卡司，觀傳局日前已經公布兩波跨年卡司名單，今日記者會重磅公布壓軸的獨家卡司韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞，及跨後演出的潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹。

