黃賭毒來者不拒！「太子集團」7神秘金主政商人脈深厚 集團被抄金流仍源源不絕

北檢偵辦跨國詐騙集團「太子集團」在台洗錢、賭博、詐欺等案，日前搜索47處，查扣超過45億元資產，並聲押在台最高幹部王昱棠等4人獲准，昨（18）日再發動第二波搜索，拘提8人到案。而根據媒體報導，太子集團就是一個產業平台，除了看似正經的金融、房產業，黃賭毒來者不拒，柬埔寨知名的「麻豆傳媒」就是太子集團下的公司，專招募台灣人赴柬埔寨拍A片。而集團董事長陳志根本只是人頭，整個集團背後有7大股東，與中國國家主席習近平關係密切，陳志也和柬普寨前總理洪森關係不錯，才讓柬埔寨政府不敢動他們。

媒體報導，太子集團董事長陳志根本只是人頭，整個集團背後有7大股東。（圖／Prince Bank Plc. 臉書粉專）

根據三立新聞網報導，有柬埔寨消息人士指出，太子集團的背後有7大股東，包含台灣人和一群福建幫成員，他們早已取得多國護照，「可說來自世界各地」，但7名股東身分極為保密，與集團有接觸的人都略知一二，但也無法掌握他們的身分。報導指出，由於福建幫和習近平關係密切，與中國關係緊密的柬埔寨官方就算知道他們詐騙洗錢，也不敢動他們，這些人就靠著下線貢獻的資金過著奢華的生活。

消息人士告訴三立新聞網，太子集團就是一個產業平台，政商媒三棲，除了習近平庇蔭，陳志和洪森的關係也不錯，因此無往不利，「白的也幹、黑的也幹」，集團旗下金融機構在柬埔寨都是「合法登記」，也由於7名金主政商人脈四通八達，想要開公司、做生意，知道太子後面靠山夠大，都願意花錢進駐平台，就能很快打通關係，集團股東也會對各產業投資入股，儘管集團如今陷入弊案，其他公司的獲利仍會直接進入神秘股東口袋，不受影響。

而除了看似正經的金融、房產業，灰色地帶的黃賭毒也來者不拒，柬埔寨的「麻豆傳媒」就是集團下的公司，以拍攝成人影片打出名號，也有台灣人赴當地拍A片。據傳西港知名的金貝賭場也是集團旗下產業。

媒體指出，陳志（左）和柬普寨前總理洪森（右）關係不錯，才讓柬埔寨政府不敢動他們。（圖／Prince Bank Plc. 臉書粉專）

