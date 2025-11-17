黃迪揚劇裡侵犯同性別菜鳥 每一顆鏡頭都再三確認彼此狀態
《監所男子囚生記》表面是荒誕喜劇，實則以寫實筆觸揭開監所裡被權勢壓迫、被情緒壓垮的現實人性。邱以太飾演的菜鳥管理員王中文遭議員助理黃迪揚以職權性騷擾，全身被侵犯卻不敢反抗；飾演社工師方潔宇的詹子萱則在面對傷害自己的偶像歌手（Darren邱凱偉 飾）時也陷入無力。兩條故事線交織出一場笑鬧背後的人性疼痛。
本週播出的劇情中，邱以太的崩潰戲讓觀眾心碎，他飾演的王中文因家庭壓力與求生本能，最終在權勢威脅下被侵犯，整個人徹底崩潰，邱以太說：「迪哥給我很強的壓迫感，但同時讓我覺得很安全、被保護。」黃迪揚則回應：「那場戲對我也不輕鬆，以太在鏡頭前完全放開，那份害怕的僵硬感很打動我。」他笑說雖戲裡氣氛沉重，但私下兩人都會先確認彼此狀態，「每一顆鏡頭都一起討論，讓對方知道我們都在。」
另一條沉重線則落在Darren邱凱偉飾演的張子旭身上，這位曾紅極一時的歌手因一場車禍撞死人，人生徹底崩壞，鬍鬚蓬亂、精神渙散，幾乎每天鬧著要上吊。劉以豪、陳澤耀為協助社工師方潔宇（詹子萱 飾），甚至重現他當年紅遍全台的神曲〈不開心就跳起來〉，想用笑聲喚回希望，卻反讓他情緒炸裂。Darren說：「那場戲喊到燒聲，情緒拉到極限。」不過他笑稱頹廢造型雖狼狽卻方便，「鬍子太長，回家還能用來清鍵盤！」詹子萱則說，角色在工作與家庭兩頭燃燒，「社工也有崩潰的時候，和張子旭的對戲非常有感覺。」她還開心透露，自己曾是浪花兄弟時期的歌迷，「能和Darren對戲，真的像夢一樣。」
