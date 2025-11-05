黃迪揚急喊「我有當兵」 存月俸買人生第一支iPhone
電影《自殺通告》今（5）日舉辦首映會，由於近期藝人閃兵役話題再起，曾和薛仕凌合作過《影后》的黃迪揚馬上回答：「我有當兵！」接著表示兩人在劇中其實沒對到戲，也沒有聯絡方式，所以沒有立場評論此事。
但黃迪揚大方分享當時在屏東東港海巡服役的難忘事，原本一個月只能領六千多，但他報考班長後，月俸增加到一萬一千元，笑說人生第一支iPhone就是靠當兵月俸、辛苦存錢買來的。他形容穿著海巡服就像是「岸邊的火影忍者」，處理過移工和漁民的衝突、報關、搜查漁船走私，甚至還處理過浮屍案件。在軍中看過許多形形色色的男性，黃迪揚藉此收集很多角色的靈感，就跟上學一樣，總是要在苦悶中找點樂趣。
導演周冠威則分享，香港沒有兵役問題，但他笑說之後或許可以拍點關於這題材的作品。對於《自殺通告》將在台上映，他並不緊張，但中文不好的他自嘲最緊張的是要講中文。不過本片至今在香港還沒過審，他也感慨說：「已經過了三個月，很離譜，一邊是天堂，一邊是地獄，我現在在天堂（台灣），所以我不是很緊張，希望今天可以享受這部電影的誕生。」
首度主演電影，林予晞看到連日綿雨的台北終於出太陽，開心直呼是個好預兆，「創作就是會有這樣的歷程，從最剛開始不知道怎麼樣，到現在要給大家看作品，有撥雲見日的感覺。」談到和林予晞首次合作，黃秋生立刻笑讚：「她十分優雅，人又漂亮，舉手投足都像個有愛心的老師。」
戴雅芝飾演資優生，特地帶來片中專屬資優生旗幟的「迷你版」，希望大家可以多多支持電影。白潤音則飾演自閉症學生，精湛演技被黃秋生大讚根本是影帝，讓他害羞地不知道該如何是好。
劉敬片中默默守護邵奕玫，有著淡淡情愫，戲外兩人從高中到大學都同校，是相識多年的好友。兩人有場在大雨中站在頂樓的重頭戲，當時雖是暑假，但因為衣服濕了又乾、乾了又濕，他們冷到狂發抖，邵奕玫笑說：「我強迫自己睜開眼睛，還要控制自己不能抖，不停捏大腿，過程中一度腦袋打結，很感謝劉敬一路陪我完成。」劉敬也難忘說：「回家發現我褲頭附近長濕疹，好癢！」
張豐豪飾演學生會會長，片中慷慨激昂發表演說，他事先看了很多網路影片，「一些社會上發起運動的人們，僅一人站在台上吶喊，就帶起幾百人的意志和情緒。拍這場戲前半段時，我是帶著憤怒和想衝撞的心情在吶喊，後來身邊同學們也跟著我一起大吼，瞬間感受到團結、肩並肩的力量，非常溫暖又充滿鬥志。」
