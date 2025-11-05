黃迪揚撇薛仕凌閃兵風波！反自爆海巡恐怖經驗 曾3天守暴動、親手處理浮屍

黃迪揚不評論薛仕凌的閃兵，卻侃侃而談自己當兵時的「海巡人生」。

男星黃迪揚參與演出港導周冠威執導電影《自殺通告》，在片中飾演菁英高中的老師。該片今（5）日舉辦首映會，會前黃迪揚與同片演員林予晞、導演周冠威接受媒體聯訪，他在影集《影后》的「前同事」薛仕凌昨為閃兵自首，被問到此事，黃迪揚透露自己在海巡署服役，見識了許多光怪陸離的事件，坦言「收集了很多男人的故事」，為他的演員生涯提供不少素材。

片中黃迪揚飾演中學老師，被白潤音深深信任。（本萃提供）

由於在《影后》裡黃迪揚與薛仕凌幾無對手戲，他表示不便評論薛仕凌的「閃兵」，只能強調自己「有當兵」，並透露自己2012年在屏東東港鹽埔海岸巡防服役，本來以為「海巡很涼」，結果事與願違，駐地每天任務多到爆，像是他處理過移工打架暴動，穿著制服、拿鐵棒守了3天，石頭就從面前飛過去超刺激；或是為了榮譽假，一馬當先搶去處理浮屍。「雖然最後沒有榮譽假，但後來看到家屬來認屍、確認身份，我也有一種『做了一件好事』的感覺。

至於抓偷渡客、處理海上飄來的死豬等任務，都是黃迪揚的日常，加上隊上同袍從十幾歲到中年人都有，他也因此收集了各式各樣、各種年齡層的男人的故事，都能當作他日後演戲的素材。

黃迪揚還回憶當年他每月薪餉只有6,000，為了賺更多錢買iPhone，他主動受訓報考上班長，薪水升到11,000，「我為了存錢宵夜都不吃，退伍第一件事就是去買 人生第一支iPhone，要2萬多塊，但爽度破表！」

聽完黃迪揚的「海巡人生」，周冠威笑說，香港沒有當兵的概念，但他現在很有興趣拍一部台灣男生當兵的電影！

