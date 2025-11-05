黃迪揚當海巡兵靠班長薪水賺第一隻iPhone 曾為榮譽假爭取拍浮屍「至今難忘」

黃迪揚在電影《自殺通告》中飾演老師，被問及薛仕凌閃兵，他立刻說自己有當兵。李鍾泉攝

電影「自殺通告」昨舉辦首映會，導演周冠威、監製林配儀率影帝黃秋生、林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝全體師生齊聚亮相。在電影中飾演老師的黃迪揚，被問及同為《影后》的演員薛仕凌近日捲入閃兵案的爭議。黃迪揚先笑說自己是有服兵役，但與薛仕凌在《影后》中沒有對手戲，連對方的聯絡方式都沒有，坦言自己沒有立場去聊這件事。

黃迪揚表示自己是2012年於屏東當海巡，當時一個月只領六千多元薪水，經濟壓力讓他自願報考班長，最後成功加給成1萬1千元。他笑說人生第一支iPhone手機，就是靠當兵存錢買下的，「我一退伍就是報復性消費，那時候買了iPhone6，一支要價兩萬二」。

廣告 廣告

黃迪揚提到，許多人認為海巡很輕鬆，但因為他當時服役的屏東是南部第一大港，因此遇到的狀況複雜。他回憶，在下部隊6到8個月後就有移工打架事件，當時他甚至曾在海邊站了將近三天，站在兩方的移工中間看雙方互擲石頭，就像是戰爭實況一樣。

左起黃秋生、林予晞、黃迪揚是電影《自殺通告》中的老師組代表。李鍾泉攝

黃迪揚坦言當海巡得到了很多養分，因為都是一群男生混在一起，從演員的立場來看，他當兵這些日子，搜集到不同年齡層、出身，很多角色素材。

他的海巡任務主要負責做報關動作，檢查漁船有無走私。甚至遇過浮屍的事件，當時為了放榮譽假還主動爭取去拍照，看到浮屍家屬來領屍體的畫面也令人難忘，被一旁的林予晞笑說：「難怪你可以拍公視的人生劇展。」

而劉敬今年以《失明》《自殺通告》展現不同面向演技，更獲金馬新演員提名，這次電影中默默守護邵奕玫，戲外兩人也從高中到大學都同校，是相識多年的好友。邵奕玫透露以前常在意他人眼光，但劉敬完全不會，自由奔放的個性影響她不少。

後排左起導演周冠威、林予晞、黃秋生、黃迪揚，下排左起戴雅芝、白潤音、劉敬、邵奕玫、張豐豪出席電影《自殺通告》首映。李鍾泉攝

兩人有場大雨中站在頂樓的重頭戲，當時正值暑假，天氣十分炎熱，但因為衣服濕了又乾、乾了又濕，拍到狂發抖，等戲時甚至用上緊急救生毯保暖。邵奕玫笑說：「那場戲我得在雨中強迫自己睜開眼睛，還要控制自己不能抖，不停捏大腿，過程中一度腦袋打結，很感謝劉敬一路陪我完成。」劉敬也難忘表示：「那天全身都溼答答，回家發現我褲頭附近長濕疹，好癢！」電影將於11月7日在台上映。



回到原文

更多鏡報報導

曾與黃明志、謝侑芯拍MV 黃秋生聞命案超「震驚」曝兩人最後聯絡細節

《大濛》試片李烈、九把刀全場淚崩 柯煒林堅強抗癌抵台直呼「好想台灣」

王心凌感情現況曝光！自曝身邊許多好朋友 已有「最親密的伴侶」