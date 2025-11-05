黃迪揚聞薛仕凌閃兵秒回「我有當兵」 拿海巡月俸買人生首支iPhone
周冠威執導新片《自殺通告》今晚（11╱5）舉辦首映會，他率黃秋生、林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝全體師生齊聚亮相，近來閃兵話題成為焦點，金鐘影帝薛仕凌昨也到新北地檢署自首，曾與他合作《影后》的黃迪揚被問及此事立刻說：「我有當兵！」
黃迪揚表示和薛仕凌在《影后》中沒有對到太多戲，「所以也沒有交集，甚至對方的聯絡方式都沒有，我覺得我蠻沒有立場去評論，因為現在都會用這個（當兵與否）判斷嘛，我只能說我有當兵」。
而黃迪揚透露自己是2012年屏東東海海岸巡防兵下士，「那時候當兵1個月6千多，我想多存一點錢，就有舉手報考班長，受訓完變1萬1，我人生中第1支iPhone就是靠當兵的月俸買的，退伍第一件事情就是去買iPhone 6，那時候1支2萬2」。
當兵都在存錢的黃迪揚笑說當時大家都說海巡很涼，抽到屏東的他苦笑說：「非常忙碌，下部隊之後的6到8個月是非常精彩，比如說有移工打架，我們就穿得像火影忍者一樣勸架，很刺激。」
相較於閃兵，黃迪揚反而覺得當兵得到蠻多養分，「就演員立場來講，我那時候收集到很多男生角色，一群男生混在一起在一個岸邊鐵皮屋，我們負責做報關動作、搜查漁船有沒有走私，有浮屍我們也會幫忙」。當天休假的他主動爭取拿V8拍攝來賺榮譽假，「但是那時候我已經打卡下班了，所以那個榮譽假就沒了」。
