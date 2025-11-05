黃迪揚被問薛仕凌涉閃兵這樣回 曝靠當兵月俸買人生首支iPhone

林予晞（左起）、黃秋生、黃迪揚5日出席《自殺通告》首映會。（本萃電影提供）

懸疑校園電影《自殺通告》今（5日）舉辦首映會，導演周冠威率金馬影帝黃秋生、林予晞、黃迪揚、白潤音等人出席。黃迪揚受訪時被問到一起參演《影后》的薛仕凌近日到新北地檢署自首說明閃兵，他先是表示，自己在2012年有在屏東東港鹽埔海岸當了11個月的「巡防兵」，劇中與薛仕凌並無太多對手戲，因此拍完後連聯絡方式都沒有，因此沒有立場去評論這件事。

黃迪揚原本1個月薪水只有6000多元，為了多存一點錢，他主動報考班長，成功加給後月薪來到1.1萬，讓他開心不已，「我人生第一支iPhone，就是靠當兵月俸買的。」他回憶退伍後的第一件事就是「報復性消費」，立刻購入一支要價2萬2的iPhone 6，「那時候還是智障型手機的時代，我就想說，一退伍我要智慧起來！」

黃迪揚強調自己待的單位可一點都不輕鬆，「屏東是南部第一大港，下部隊6到8個月後就遇到移工打架，我們穿著橘色制服，像岸邊的火影忍者一樣，拿著鐵棒在那邊守3天。」他形容當時情勢緊張，移工甚至會丟石頭攻擊，「就真的在我面前這麼近，我們只能一直喊『不要過來！』超刺激的。」

戴雅芝（左起）、白潤音、劉敬、邵奕玫、張豐豪5日現身《自殺通告》首映會。（本萃電影提供）

服役期間，他還遇過查緝走私、夜間抓偷渡客，甚至親眼目睹浮屍的場面，「那時候我放假，聽到有這樣的狀況就趕去現場拍照，想說能不能賺個榮譽假，結果沒算我班上，榮譽假也沒拿到。」雖然語氣帶笑，但他坦言那次經驗讓他印象深刻，「我有看到家屬進小房間認屍，打開資料夾確認家人身分，那個畫面我一直記在心裡。」

黃迪揚說，這些海巡歲月帶給他不少「演員養分」，他表示：「那時候全是一群男生混在一起，從50歲的所長到16歲的小兵，大家都有自己的樣子，從演員的角度來看，我搜集到很多男人物種的狀態。」他笑稱當兵後再也沒下過海，「因為那邊每天都會看到飄來的豬、狗或其他動物屍體，讓我對大海充滿敬畏。」

聊到當兵心態，黃迪揚也以過來人身分分享體悟：「當兵的時候每天都過一樣的生活，如果不自己找樂趣真的會很痛苦，就像在學校一樣，要在無聊中找有趣的事。」雖然過程艱辛，但他表示，海巡的那段歲月讓他學會觀察各種人性，這些經驗都化為他日後表演的靈感來源，「我覺得那一年真的得到很多，不只是生活經驗，也是我演員人生裡非常重要的素材。」《自殺通告》7日在台上映。

