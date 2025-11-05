黃迪揚許願和黃秋生組「CP」 合作《影后》曝跟薛仕凌沒交集

【緯來新聞網】懸疑校園電影《自殺通告》今（5日）舉辦首映會，導演周冠威、監製林配儀率影帝黃秋生、林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝全體師生齊聚亮相。黃迪揚在片中飾演老師，被問到合作人氣影集《影后》的薛仕凌捲入閃兵案，他坦言自己的戲份跟薛仕凌沒有交集，也沒有對方的聯絡方式，沒有立場多聊。

《自殺通告》首映會，黃秋生（左起）、林予晞、黃迪揚。（圖／威視提供）

黃迪揚也談起當兵經歷，透露之前當海巡，因為自願考班長，從6千多薪水加薪到1萬1，他就趁加薪時買了人生第一隻iphone手機，「我一退伍就是報復性消費，那時候買了iPhone 6，一支要價2萬2」



黃秋生第一次跟林予晞合作，笑讚：「她十分優雅，人又漂亮，舉手投足都像個有愛心的老師！」看過電影的他，對白潤音演出印象深刻，更以「大師」形容他，讓白潤音超級害羞。黃迪揚雖和黃秋生沒對手戲，但今天獲得黃秋生稱讚他有雙演員的眼睛和靈魂，黃迪揚則大膽許願希望未來有機會可以和影帝拍愛情片組CP。

廣告 廣告

《自殺通告》新生代演員，左起戴雅芝、白潤音、劉敬、邵奕玫、張豐豪。（圖／威視提供）

劉敬今年以《失明》、《自殺通告》展現不同面向演技，更獲金馬新演員提名，這次電影中默默守護邵奕玫，有著淡淡情愫，戲外兩人從高中到大學都同校，是相識多年的好友。邵奕玫透露以前常在意他人眼光，但劉敬完全不會，自由奔放的個性影響她不少。兩人有場大雨中站在頂樓的重頭戲，當時正值暑假，天氣十分炎熱，但因為衣服濕了又乾、乾了又濕，拍到狂發抖，等戲時甚至用上緊急救生毯保暖。邵奕玫笑說：「那場戲我得在雨中強迫自己睜開眼睛，還要控制自己不能抖，不停捏大腿，過程中一度腦袋打結，很感謝劉敬一路陪我完成。」劉敬也難忘表示：「那天全身都溼答答，回家發現我褲頭附近長濕疹，好癢！」《自殺通告》將於11月7日在台上映。

更多緯來新聞網報導

唱《影后》插曲ANGIE安吉邀約爆增3倍 合唱老爸陽帆笑果足

網紅「未來男友」直播探險驚見廢校男屍 違反《社維法》遭移送