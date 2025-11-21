黃迪揚認「一度投資失利」 曝演藝之路曾想急停

入圍金馬獎最佳導演獎的電影《南方時光》，將故事拉回1996年，黃迪揚在片中飾演一位因大環境危機而發生周轉困難的生意人「小陳」，協商不成竟然拿刀攻擊合夥人，成為電影中一大劇情轉折。他花了不少時間培養情緒，不僅是全片情感爆發之處，更藉由鏡頭語言營造出強烈張力。

黃迪揚憶起拍攝這場戲，他反思：「那時心裡想，怎麼樣的人會陷入想要同歸於盡的處境？」他猜想是極度絕望下才有的反應，他接著說：「（小陳）還有恨，恨時不我與，恨讓這一切變成這樣的人，所以他想把最後能做的做一做，然後與這個世界說再見，我想在這世界發生很多大事件下的小人物有很多這樣的想法，只是做與不做而已罷了。」

黃迪揚在拍攝這場戲時每一次NG又重來的過程中，愈來愈能體會角色的感受，表現就更濃烈。至於現實生活的自己是否有投資失利的經驗？他表示一直在演藝圈打拚，「一路上都沒什麼閒錢，所以實際上沒有什麼投資，主要的是投資自己，一度覺得失利了，想著是否該急停，但後來慢慢穩住腳步，讓這份投資，沒有白費。」

值得一提的是，一場黃迪揚帶著禮盒到吳慷仁家中的戲，手上提的就是歷史悠久的台灣知名食品牌「喜年來」鐵盒版禮盒，由於現在都是以紙盒包裝，美術組為真實還原90年代的感覺，曾經四處尋找，但都無法找到記憶中的蛋捲鐵盒，只好特別找到該公司商借到以前的鐵桶樣式，不僅堪稱古董出土，更喚起大家童年的回憶與味蕾。

《南方時光》不只入圍金馬獎，榮獲2025年西班牙聖賽巴斯提安國際影展（SSIFF）新導演競賽單元入選，近期又宣布入選2025年馬拉喀什國際影展（Marrakech IFF）競賽單元，亦同時躍上2025亞太電影大獎（Asia Pacific Screen Awards）入圍最佳青少年電影獎，讓台灣電影持續受到國際注目。

馬拉喀什國際影展影展創立於2001年，是連結法語電影世界的重要橋樑；對台灣電影而言，進入此競賽單元極為稀少，今年全世界共有14部電影入選競賽單元，《南方時光》為唯一入選之台灣電影。競賽單元將由《寄生上流》導演奉俊昊所帶領的評審團，評選出最高榮譽金星獎。

