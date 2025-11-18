黃迪揚陷周轉困難！竟崩潰拿刀砍合夥人：與世界說再見
入圍第62屆金馬獎最佳導演獎的曹仕翰以電影《南方時光》再創台壇榮耀，除榮獲2025年西班牙聖賽巴斯提安國際影展（SSIFF）新導演競賽單元入選，近期又宣布入選2025年馬拉喀什國際影展（Marrakech IFF）競賽單元，亦同時躍上2025亞太電影大獎（Asia Pacific Screen Awards）入圍最佳青少年電影獎，讓台灣電影持續受到國際注目。
《南方時光》主演陳玄力、吳慷仁、孫淑媚、鄭有傑、黃迪揚、鄭志偉，一同將故事拉回1996年，那個不安、躁動的時代。金鐘男星黃迪揚在片中飾演一位因大環境危機而發生周轉困難的生意人「小陳」，協商不成竟然喪志到拿刀刺殺合夥人，成為電影中一大劇情轉折。在情緒崩潰後的殺人橋段，他花了不少時間培養情緒，不僅是全片情感爆發之處，更藉由鏡頭語言營造出強烈張力。
《南方時光》工作照，陳玄力、導演曹仕翰。（圖／百景映畫）
黃迪揚憶起拍攝這場戲，他反思：「那時心裡想，怎麼樣的人會陷入想要同歸於盡的處境？」他猜想是極度絕望下才有的反應，他接著說：「（小陳）還有恨，恨時不我與，恨讓這一切變成這樣的人，所以他想把最後能做的做一做，然後與這個世界說再見，我想在這世界發生很多大事件下的小人物有很多這樣的想法，只是做與不做而已罷了。」
黃迪揚在拍攝這場戲時的每一次NG又重來的過程中，愈來愈能體會角色的感受，表現就更濃烈。至於現實生活的自己是否有投資失利的經驗？他表示一直在演藝圈打拼：「一路上都沒什麼閒錢，所以實際上沒有什麼投資，主要的是投資自己，一度覺得失利了，想著是否該急停，但後來慢慢穩住腳步，讓這份投資，沒有白費。」
《南方時光》國際持續發光，再挺進2大國際影展。（圖／百景映畫）
值得一提的是，一場黃迪揚帶著禮盒到吳慷仁家中的戲，手上提的就是歷史悠久的台灣知名品牌鐵盒版禮盒，由於現在都是以紙盒包裝，美術組為真實還原90年代的感覺，曾經四處尋找，但都無法找到記憶中的蛋捲鐵盒，只好特別找到該公司商借到以前的鐵桶樣式，不僅堪稱古董出土，更喚起大家童年的回憶與味蕾。
《南方時光》的音樂製作則由被譽為「國際級配樂人」雷光夏擔綱，為全片打造低沉卻富張力的音域。電影幕後集結多位金獎級製作人才，為《南方時光》增添厚實質感與國際競爭力，也因此再接再厲獲選在北非摩洛哥舉辦的馬拉喀什國際影展競賽單元，意義非凡。導演曹仕翰開心說：「能入圍由摩洛哥親王創辦，每年聚集歐美重要影人的馬拉喀社影展競賽單元，對我來說具有特殊意義。其實台灣申請前往摩洛哥的簽證並不容易，感謝外交部一聽到我們入圍就告知說很不簡單，並很快提供建議，以及影展方為了讓我和陳玄力能順利前往與觀眾見面，立刻協助處理簽證事宜。希望能透過《南方時光》這部電影，讓生活在台灣的我們能被理解，並且透過電影與文化深入彼此交流。」
馬拉喀什國際影展影展創立於2001年，由摩洛哥國王穆罕默德六世（His Majesty King Mohammed VI）發起，旨在促進電影藝術與文化交流，是歐、美影人難得齊聚之地，也是連結法語電影世界的重要橋樑；對台灣電影而言，進入此競賽單元極為稀少，今年全世界共有14部電影入選競賽單元，《南方時光》為唯一入選之台灣電影。競賽單元將由《寄生上流》導演奉俊昊所帶領的評審團，評選出最高榮譽金星獎。演員茱蒂佛斯特、《水底情深》導演吉勒摩戴托羅及今年在坎城影展拿金棕櫚獎的伊朗導演賈法潘納希等知名影人也都將在此影展現身出席。
《南方時光》也入圍亞太電影「最佳青少年電影獎」，此影展自2007年成立以來，被視為「亞太地區的奧斯卡」之一。台灣影史中僅有少數作品曾斬獲該獎，顯見《南方時光》為台灣青春題材影像打下里程碑。對此導演曹仕翰表達：「被亞太電影大獎提名最佳青少年電影，也是很大的榮幸，我會前往澳洲黃金海岸，並參加電影行業論壇，與青少年們對談，這對於我正在寫劇本，同樣關於青少年題材的下一部電影，有很大的幫助。」電影現正熱映。
