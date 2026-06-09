黃迪揚「冒險拍戲」掐脖狠摔來真的！自爆「無法呼吸」驚嚇過程全公開

四季線上／陳軒泓 報導

由李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚領銜主演影集《成名在望》，取材轟動一時的「香港富商綁架案」等台灣重大刑案與世界金融風暴下舉家自殺悲劇。新戲開播在即，近日也釋出幕後花絮，李國毅與姚淳耀這對相識多年的老朋友，上演揪心火爆的激烈互毆戲。為了替本劇注入獨特的暴力美學風格，劇組遠道力邀日本知名攝影指導直井康志加入。

李國毅（左）與姚淳耀在《成名在望》有許多肢體衝突戲（圖／瀚草影視提供）

直井康志神乎其技的一鏡到底技術，李國毅讚嘆：「直井先生是我看過持 Steadicam 最穩的人！可以很放心跟著他一鏡到底的鏡頭，彷彿不需要太出力，在畫面裡就很有戲。」姚淳耀也驚豔道：「在監獄拍動作戲時，直井先生只看了大約兩次排練，就能手持鏡頭全程跟隨。當下真的太佩服了！」李國毅更透露，某天得到直井先生透過翻譯傳達「拍你時自己也很投入」的讚美，讓他超級開心，兩人私下甚至互加 IG 成為跨國好友。

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《成名在望》取材轟動一時的「香港富商綁架案」（圖／瀚草影視提供）

黃迪揚在劇中飾演大財閥「松延王」的二公子「邱隆泰」，他在第一集風光亮相後隨即遭綁架，更主動向導演加碼「創意被虐」，不僅慘遭熱水淋身，甚至因挨餓好幾天，必須像狗一樣趴在地上狂吞綁匪踩過的便當，因蒙眼拍攝，第一口還直接咬到地上麻繩，黃迪揚心有餘悸地說：「對手演員生氣到把我掐在地上連續狠摔，當下真的完全無法呼吸，那個求生欲和飢餓感非常真實。」

而在導演刻意不喊卡的寂靜時刻，黃迪揚躺在地上竟浮現角色的「人生走馬燈」，讓他直呼有種「迴光返照」之感，更自我懷疑：「我為什麼會在這邊演戲？」，他透露，這絕對是他演員生涯中肉體與內心最絕望的一次。

黃迪揚主動提出被虐橋段，直呼最絕望的一次演出（圖／瀚草影視提供）

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