黃連煜遭影射性侵「反控誣告被駁回」！公開律師聲明：身心俱疲

記者徐珮華／綜合報導

金曲客語歌王黃連煜2023年6月遭影射性侵，隔年9月因證據不足獲不起訴處分，他不滿名譽受損提出民事訴訟，日前卻遭判敗訴。今（10）日他曬出律師聲明，表示難以接受判決結果，但為了早日回歸平靜、不願再耗費司法資源，選擇不再上訴。

黃連煜反控誣告敗訴。（圖／資料照）

黃連煜律師聲明指出，法院以「貼文並無指名道姓，一般人難以辨認指涉黃連煜先生」、「言論自由」及「不能舉證誣告故意」，駁回黃連煜訴訟。儘管難以接受判決結果，不過黃連煜與家人如今身心俱疲，考量刑事部分已證明清白，因此不願再耗費司法資源繼續上訴，全案畫下句點。

此外，聲明提及黃連煜肯定「#MeToo」運動意義，不過他也因此蒙受不白之冤，家庭、事業與名譽都受到難以修復的打擊，呼籲外界尊重司法調查結果，即日起停止散布、轉發任何不實言論，「若仍有惡意造謠、中傷者，本所將依當事人委託，採取必要之法律行動，以維權益。」

黃連煜律師聲明全文。（圖／翻攝自黃連煜臉書）

