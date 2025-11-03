黃遠「金片子大賽」有信心奪影帝！陳妤演員兼攝影憑感覺盲拍

2025台北國際金片子大賽舉行入圍影展。（圖／台北市電影委員會提供）

記者許瑞麟報導／「2025台北國際金片子大賽」今年多達323件作品參賽報名，囊括劇情片、紀錄片、動畫片等多元題材，最後總計34部作品脫穎而出入圍，入圍影展2日於光點華山電影館盛大舉行，多位影人到場共襄盛舉，於映後座談與觀眾交流拍片的心路歷程。

今年除了可在大銀幕觀賞入圍短片，更持續與韓國富川國際奇幻影展合作，放映兩部獲選富川影展「XL短片放映單元」的精彩短片《哥哥的房間》(Behind His Door)、《獨像》(Holo)。

《狀況》導演王崇霖、演員陳妤出席入圍影展。（圖／台北市電影委員會提供）

陳妤在本屆入圍作品《狀況》中飾演女警，透過警察密錄器呈現影像，她不僅要和歹徒槍戰，還扛起全片攝影師的重任，可惜未能入圍最佳攝影。她表示拍攝時因為看不到密錄器的畫面，當下只能憑感覺「盲拍」，很怕鏡頭被擋到，但對戲的胡智強都能入鏡，讓陳妤大讚胡智強是「天生演員」，「和智強有連到線，我突然懂攝影師和演員對到頻率的感覺。」

黃遠以《Rungay》入圍最佳男演員，他分享：「猴子的出現，是我與自己、與祖靈對話的聲音。謝謝劇組、族人，讓這段聲音被看見。」他表示短片篇幅有限，而且是沒有台詞的內心戲，「必須先消化節奏，演出的時候也要很專注，我先去大自然找靈感，融合當下呼吸心跳去做表演呈現。」被問有沒有信心拿獎？黃遠大喊：「當然有！」

黃遠以《Rungay》入圍最佳男演員。（圖／台北市電影委員會提供）

憑藉《五花肉》入圍的小薰談到片中角色的心境與狀態非常複雜，掌握過去女性的隱忍與堅毅，「在每天拍攝前，我都必須讓自己的心沉到最低，不能快樂，盡量少說話，經常在片場來回走動，只為了更貼近當時那樣困苦壓抑的生活感受。」

胡智強今年再以《冰箱》挑戰最佳男演員，他表示自己是在工作途中接到入圍通知，令他憶起這些年與好友一起創作的時光，「雖然只有短短幾秒鐘的時間能回味，卻能使我在上班時頻頻會心一笑。」《芒種》羅能華、《只是一陣一陣》黃稚玲和黃雋智、《潺》馬育蓁、《抓耙仔》鄭又菲、《大麻煩》何子田等入圍者都到場分享心得。

2025台北國際金片子大賽頒獎典禮將於11月25日在台北遠東香格里拉飯店舉行，入圍、獲獎之作品將有機會列入2026富川影展影片，期盼透過跨國合作，讓優秀影人更具國際能見度。

小薰在《五花肉》有犧牲演出。（圖／台北市電影委員會提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導