黃遠小薰獲金片子帝后

金片子大賽25日完美落幕，得獎影人和頒獎嘉賓開心進行大合影。（陳俊吉攝）

頒獎人林予晞（左起）、温貞菱、台北市文化局副局長陳譽馨、李康生、楊貴媚、謝盈萱25日出席金片子大賽。（陳俊吉攝）

2025金片子大賽頒獎典禮25日舉行，典禮集結評審、入圍者及貴賓，共同揭曉百萬總獎金得獎名單。今年是第15屆金片子大賽，昨15周年特別邀請歷屆代言人楊貴媚、李康生、謝盈萱、温貞菱、林予晞等人頒獎，其中林予晞除有歷屆代言人身分也是本屆評審，與評審團成員陳哲藝、楊雅喆、黃信堯、解孟儒、黃婕妤、曾威量一同頒獎。

林予晞被問到是否也有導演夢？她笑說，這次經驗算是近水樓台先得月，身為評審團中唯一的演員，這回學到很多，也搶先看了很多優秀演員的表演，例如憑《五花肉》拿下最佳女演員獎的小薰，林予晞說：「如果能當導演，我也想跟優秀的新人合作。」

以短片《Rungay》拿下今年最佳男演員的黃遠分享：「其實我前幾天也看了其它作品，每個入圍者的表演都非常精采。人生如戲，戲如人生，身為演員的我，依舊認真生活著。」這次拍攝短片，黃遠需上山取景，但對他而言不算苦，「我本身就有打獵經驗，我們也都是靠山生活，回到山上很自在。」

《狀況》奪60萬獎金

最佳女演員小薰則分享：「很謝謝評審可以理解女主角的脆弱及力量，這個獎再次讓我告訴自己，只要用心演，就會被看見。」回憶拍攝的甘苦，她說這個媽媽角色雖然和她一樣是原住民身分，但卻是嫁到外省人家，生活辛苦之餘還要面臨家的拆遷困境，心境複雜。

本屆金片子前3大獎，分別由《抓耙仔》拿下「金片子銅獎」獎金10萬、《Rungay》奪下「金片子銀獎」獎金20萬、《狀況》則獲頒「金片子金獎」與60萬高額獎金。特別的是，金獎頒獎人雙影后楊貴媚、謝盈萱頒獎完後，提到貴為影后是否還願意拍短片？楊貴媚大方喊話：「放馬過來。」謝盈萱也力挺：「當然。」