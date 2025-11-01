黃遠詮釋太魯閣族獵人「猴靈化身」 入圍金片子最佳男演員

黃遠（左）演出公視新創電影《Rungay》詮釋太魯閣族獵人靈魂化身。（圖／公視提供）

記者潘鈺楨報導／新創電影《南國幻夢短片輯》，集結三位新銳導演張誌騰、蘇弘恩、王彥蘋推出《河裡的孩子子子子子》、《Rungay》與《翌日》三部奇幻風格短片。金馬獎最佳劇情短片《詠晴》導演張誌騰以「河靈」替大自然發聲；導演蘇弘恩攜手演員黃遠演繹靈魂回歸自然的奇幻旅程；導演王彥蘋則以自身追星經驗，與演員徐鈞浩、鄧筠熹共同刻劃粉絲與偶像間最純粹的情感連結。

導演蘇弘恩新作《Rungay》以太魯閣族語「猴子」為名，講述久病臥床的老者鐵木在猴靈引領下展開靈魂之旅。該片近期入圍「2025台北國際金片子大賽」四大獎項，蘇弘恩分享，創作初衷源自對過世外公的思念與祝福。他想像：「人如果回到自然，最後的狀態會是如何？我覺得人類如果一直往自然的方向去，最終可能會變成猴子。」片中遺產爭奪情節來自真實觀察，蘇弘恩感嘆外公過世前從能上山打獵、下田耕作的健朗狀態，逐漸變成臥病在床仰賴照護的模樣，他將這份對長輩的深刻情感化為作品的核心精神。

憑藉飾演青年鐵木一角入圍金片子最佳男演員的黃遠分享：「這部戲很吸引人的地方就是導演加了很多奇幻設計，很有看頭！」他深感榮幸能詮釋這個充滿層次的角色，透過猴靈化身演繹太魯閣族獵人回歸自然的靈魂旅程。

《河裡的孩子子子子子》由金馬導演張誌騰執導，透過一顆不會動的石頭構成的「河靈」替大自然發聲。該片入圍第47屆金穗獎劇情片，並獲得2025桃園電影獎「永續環境獎」。長期關注生態議題的張誌騰分享創作靈感來自家裡附近的臭水溝，讓他思考：「人類文明都是沿著河流脈絡演進，河裡面的世界是很豐富的，我覺得垃圾有它的美感，有時候會覺得它很髒很臭，但是好像某些自然很喜歡這些很髒很臭的東西，到底人跟自然的關係是什麼？河神又是長什麼樣子呢？」

為呈現河川真實樣貌，張誌騰透露這項浩大工程充滿趣味！劇組選擇市郊一條河道當作「生態瓶」經營。至於片名有多達5個「子」的由來，張誌騰笑說：「最初只叫《河裡的孩子》，但在寫劇本、拍攝過程中發現，惡臭的水溝好像不會只孕育出一個孩子，既然如此，就全部加進去吧！」這次他以石頭作為河靈的載體，不以人類為敘事主角，而是透過變化的畫面比例，與大自然原始聲響串成的旋律，讓觀眾聽見河川的生命力，也希望觀眾能透過河靈的眼睛，看看周遭過去、現在與未來的風景。

《南國幻夢短片輯》由公共電視與高雄市電影館攜手推出，旨在扶植新銳創作者、推動台灣影視原創製作。三部作品以奇幻手法探討環境永續、生命尊嚴與情感本質，不約而同從「非人」角度出發——河靈、猴子、偶像——呈現獨特視角。最新第五度合作的《南國幻夢II：請關閉預設》於今年高雄電影節世界首映，獲得熱烈好評，邀請觀眾一同穿梭在幻境與現實的邊界。公視新創電影《南國幻夢短片輯》將於11月2日晚間十點在公視首播。

