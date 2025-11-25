黃遠零台詞奪金片子男演員！ 小薰憑《五花肉》擒奬
2025金片子大賽25日舉行頒獎典禮，最佳男演員獎由《Rungay》的黃遠拿下，他分享得獎感言：「其實我在前幾天也看了一下其他作品，每個入圍者的表演都非常精彩。人生如戲，戲如人生，身為演員最近雖然沒有正在著手的作品，但依舊在認真的生活。」
評審林予晞對於黃遠在片中的表現表示：「情感真摯且具穿透力，每一個細節皆能緊緊抓住觀眾的心神。態度誠實而有說服力，令人好奇角色所經歷的現實，進而跟著角色走進劇本的世界。」
最佳女演員獎由資深演員李康生頒發給《五花肉》小薰，她表示：「我很謝謝你們可以理解女主角的脆弱以及與力量，這個獎再次讓我告訴自己，只要用心演，就會被看見。」金馬影帝李康生頒獎時表示，自己一路看金片子大賽長大，如今已經15歲，希望這些優秀的短片能有更多的播映，與觀眾見面的機會。本屆評審林予晞也表達對小薰表演的肯定：「在被動跟主動之間來回，演員黃瀞怡不哭也不笑、不控訴但也沒有全盤接受的表演選擇，服貼地描繪了角色的處境。在深度安靜的表演中，給出了飽滿的表態與符號。」
今年「金片子金獎」與獎金新台幣60萬元給《狀況》。主持人問兩位金馬影后是否還願意拍短片，楊貴媚大方喊話：「放馬過來！」謝盈萱則拿起麥克風大聲表示：「當然！」「金片子銀獎」頒給《Rungay》，「金片子銅獎」則由《抓耙仔》拿下。
