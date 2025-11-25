黃遠、小薰奪金片子最佳演員！ 謝盈萱、楊貴媚挺年輕人喊話「放馬過來」
今年為金片子大賽舉辦以來的第15屆，特別邀請歷屆代言人楊貴媚、李康生、謝盈萱、温貞菱、林予晞等知名影人蒞臨頒獎，林予晞除了歷屆代言人身分也是本屆評審，她與評審團成員陳哲藝、楊雅喆、黃信堯、解孟儒、黃婕妤、曾威量頒發獎項。
楊貴媚、謝盈萱攜手頒發最大獎「金片子金獎」與獎金新台幣 60 萬元給《狀況》。楊達敬提問兩位金馬影后是否還願意拍短片，楊貴媚大方喊話：「放馬過來！」謝盈萱則持表示：「當然！」
楊貴媚願拍短片做傳承
此外，楊貴媚補充：「希望與影委會及年輕的創作者一起努力是我們的榮幸，也是我們這一代的演員需要做的傳承。」對於評審的大力肯定，導演王崇霖則以自身經驗鼓勵所有創作者：「有時候人生會出現許多『狀況』，當你沒有如願得到想要的東西時，不妨看看四周，或許那個東西就在你的身邊。」
黃遠得獎「認真生活」 小薰「用心演會被看見」
最佳男演員獎由《Rungay》的黃遠拿下，他分享得獎感言：「其實我在前幾天也看了一下其他作品，每個入圍者的表演都非常精彩。人生如戲，戲如人生，身為演員最近雖然沒有正在著手的作品，但依舊在認真的生活。」
最佳女演員獎由資深演員李康生頒發給《五花肉》小薰，她表示：「我很謝謝你們可以理解女主角的脆弱以及與力量，這個獎再次讓我告訴自己，只要用心演，就會被看見。」
首屆代言人李康生頒獎時表示一路看金片子大賽長大，如今已經15歲，希望這些優秀的短片能有更多的播映，與觀眾見面的機會。
2025金片子大賽得獎名單如下：
競賽組別主要獎項得主
金片子金獎 《狀況 11-99》王崇霖
金片子銀獎 《Rungay》高雄市電影館；公共電視
金片子銅獎 《抓耙仔 The Snitch》許筱玟
評審團國際競賽首獎 《Mercenaire》Pier-Philippe Chevigny
個人獎項得獎名單
最佳導演 王崇霖 《狀況 11-99》
最佳男演員 黃遠 《Rungay》
最佳女演員 黃瀞怡（小薰） 《五花肉 The Taste of Pork Belly》
最佳劇本 黃式佳 《只是一陣一陣 Comes and Goes》
最佳攝影 簡強 《Rungay》
最佳美術設計 李思萱 《黃尿一夢 Golden Pee》
最佳音效 替你發聲計畫 《半途 The Halfway》
最佳剪輯 林思妤 《抓耙仔 The Snitch》
特別獎項得獎名單
最佳動畫 《你不在這個蛋糕裡 You Are Not Part of The Cake》陳亭叡
最佳紀錄片 《警察獵人的水源頭 Musa mita pu'ing 'sya》藍珮云
美亞娛樂觀眾票選獎 《抓耙仔 The Snitch》許筱玟
金片子放映室人氣獎 《檳榔吸屍 ADDICTION》彭之軒
