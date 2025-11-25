黃遠、小薰奪「金片子」帝后 楊貴媚、謝盈萱挺短片喊「放馬過來」
由臺北市政府文化局、電影委員會共同主辦的2025年第15屆金片子大賽頒獎典禮於今（25日）舉行，頒獎典禮集結評審、入圍者及歷任代言人齊聚一堂，共同揭曉百萬總獎金之得獎名單，黃瀞怡（小薰）以《五花肉》拿到最佳女演員獎，黃遠則以零台詞的《Rungay》奪下最佳男演員獎，奪下60萬金獎的是《狀況》。曾是過去代言人、今為頒獎嘉賓的楊貴媚跟謝盈萱對於是否還願意拍短片都表示「放馬過來」，而林予晞更搞笑說：「我名字裡沒有貴，我不貴的！」
今年為金片子大賽15周年，影委會特別邀請歷屆代言人楊貴媚、李康生、謝盈萱、温貞菱、林予晞等知名影人來頒獎，其中林予晞除了是昔日代言人外，也是本屆的評審，她與評審團成員陳哲藝、楊雅喆、黃信堯、解孟儒、黃婕妤、曾威量頒發獎項。影委會饒紫娟總監感性分享：「今天在走廊上看到從活動舉辦以來的照片，我們自2011年開始，獎金從10萬元起家，一路走來許多不容易，非常謝謝支持影委會的所有單位以及同仁。雖然辛苦，卻成就了無數夢想的啟程，這是我們最大的欣慰。」
本屆最佳男演員獎由《Rungay》的零台詞的黃遠拿下，他分享「Rungay」在太魯閣族語中是「猴子」的意思，拍攝過程多在山上或鄉間進行。由於他熱愛野營，在山上的各種狀況幾乎都能輕鬆應對。他笑說：「爸爸（黃仲崑）從小就把我放養，我很喜歡大自然，片中的情節很多都是我的生活，其實我在前幾天也看了一下其他作品，每個入圍者的表演都非常精彩。」
最佳女演員獎是由演出《五花肉》的獲得小薰，她表示：「我很謝謝你們可以理解女主角的脆弱以及與力量，這個獎再次讓我告訴自己，只要用心演，就會被看見。我要用我的泰魯閣族語跟大家說：『這分榮耀歸於上帝』！」小薰也透露平常不太稱讚人的男友鄭人碩有傳訊息跟她說：「恭喜，很棒！」
楊貴媚、謝盈萱攜手頒發最大獎「金片子金獎」與獎金新台幣 60 萬元給《狀況》。主持人楊達敬問兩位已貴為金馬影后，是否還願意拍短片，楊貴媚大方喊話：「放馬過來！」謝盈萱則拿起麥克風大聲表示：「當然！」楊貴媚也補充：「當年我當代言人時，一切都很拮据，能夠走到現在已是國際化，能與年輕的創作者一起努力是我們的榮幸，也是我們這一代的演員需要做的傳承。」
李康生是第5屆代言人、而温貞菱則是第8屆，兩人共同頒發獎金新台幣 20 萬元的「金片子銀獎」給《Rungay》，李康生說：「我一路看金片子長大，感覺歲月不饒人。」不過被問到是否還願意拍影片，他開玩笑直說，「我不想拍短片，怕自己被拍壞，等你們選好優秀的人來拍長片」。」
至於眾所矚目的評審團國際競賽首獎，由《Mercenaire》獲得，導演Pier-Philippe Chevigny得知獲獎感謝評審青睞，對於影片能在加拿大之外的地方上映感到榮幸。本屆評審陳哲藝評語表示：「影片成功地維繫了劇情的張力與場景的情感分量，從而深刻捕捉了人物的處境，其帶來的震撼力縈繞心頭，餘韻悠長。」本屆「美亞娛樂觀眾票選獎」，則由《抓耙仔》獲得，本片同時也是「金片子銅獎」得主。
