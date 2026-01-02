黃適卓任監察院祕書長 陳菊傳已出院在家療養

行政院政務顧問、前立委黃適卓，2日就任監察院祕書長。（本報資料照片）

去年爆發監察委員濫用公務車爭議後，時任監院祕書長李俊俋引咎請辭，由副祕書長王增華代理。總統府於民國114年12月29日公布人事令，由行政院政務顧問、台聯創黨主席黃主文之子黃適卓出任監察院祕書長，2日正式就任。

監察院副院長李鴻鈞表示，黃適卓非常具使命感，期盼黃能充分發揮其專業與經驗，協助推動院務發展及各項重點工作，共創新局，達成監察院的憲政職責及人民期待。

監察院指出，黃適卓資歷豐富，曾任立委、開南大學副校長、桃市政府首席顧問及行政院政務顧問等職，兼具中央、地方與學術領域的豐富歷練，對公共政策規畫執行與跨部門協作有深入理解與實務經驗。

而監察院長陳菊民國113年底傳出中風，於高醫住院接受治療。知情人士透露，陳菊這一年多來，雖恢復狀況比預期要好，但腦部語言區受損，講話與表達方面需要多練習，目前還不適合面對外界。至於她出院與否，外界傳聞不斷，日前傳出她會在今年農曆年前出院，現又有人指出，陳菊可能早就出院。但院方表示，因涉及病人隱私，無法對外說明。

據悉，陳菊曾歷經2次中風，這次是第3次，過去為了控制病情，長期服用抗凝血劑等藥物，直到1年多前於健檢發現右側腎臟有腫瘤需開刀切除，考量術後傷口復原，可能先暫緩服用抗凝血劑，又加上體質等綜合因素，才間接造成左側腦血管阻塞。

經過長時間住院療養，外界一直關心陳菊病情，近日知情人士透露，她可能早出院，並購置相關復健器材在家療養，由醫療團隊定期到府追蹤病況。

對此，高醫未正面回應，僅表示「家屬沒有授權我們說明」，而針對陳菊恢復狀況及中風原因，高醫也未多作說明。