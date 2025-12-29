黃適卓出任監院祕書長

前立委黃適卓將出任監察院祕書長。（本報資料照片）

監察院前祕書長李俊俋6月因公務車爭議而請辭。總統府29日公布人令，由行政院政務顧問、台聯創黨主席黃主文之子黃適卓出任監察院祕書長。黃適卓晚間受訪指出，感謝總統及許多長官信任，願把這個責任交給他，他感到非常榮幸且振奮。

黃適卓除當過立委、民進黨中央發言人，也曾出任桃園航空城董事長。他今年3月在臉書發文指，自己近年花較多時間陪伴年邁父親，也在思考如何將社會的意見，恰當傳遞給執政當局參考。