黃適卓：無監委或沒預算是廢監察權 非人民之福

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（中央社記者高華謙台北15日電）第6屆監察委員任期將屆，第7屆監委能否如期上任備受關注。監察院秘書長黃適卓今天說，外界說要廢除監察院，但如果不通過監察委員人事案、或預算刪到0，反而是廢除監察權，傷害到需要協助的人民，並非人民福氣。

第6屆監察委員任期今年7月31日將屆滿，總統府成立審薦小組已完成公開徵才，但國民黨與民眾黨不推薦監委名單，後續是否會投票通過第7屆監委人事案也埋下變數。

立法院司法及法制委員會今天邀請黃適卓列席報告，並備質詢。

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民眾黨立委陳昭姿質詢，是否期許自己為末代秘書長、以及是否已準備好沒有監察委員的狀況。黃適卓說，他過去身為學者時有相關主張，希望廢除監察院，並使監察權回歸立法院，但他現在無法以監察院秘書長身分回答是否要做末代秘書長。

黃適卓指出，他們身為幕僚從來不會準備沒有監委的狀況，還是希望第7屆監委能在8月1日依法就職。

民進黨立委莊瑞雄追問，若監察院停擺會造成哪些損害。黃適卓說，外界說要廢除監察院，但如果不通過監察委員人事案、或預算刪到0，反而是廢除監察權，傷害需要協助的人民。

黃適卓表示，以監察院一屆有10萬件陳情案來說，都需要監察院替人民找出行政機關問題、整飭官箴等，像國家人權委員會也有許多要維護人權的地方。

黃適卓表示，若沒錢、沒監察委員，任何行政處分都不能進行，反而是廢除監察權，無法執行監察權，不是人民福氣。（編輯：謝佳珍）1150415