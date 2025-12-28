黃邀柯新莊造勢！藍白新北合作恐破局？鄭麗文：民眾黨上下一心

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

有意角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌，昨（27）日邀請創黨主席柯文哲出席「為新北應援× DO THE BEST」活動，替黃主席拉抬聲勢，外界關注此舉是否會影響藍白未來在新北的合作。對此，國民黨主席鄭麗文今（28）日回應，民眾黨上下一心，前後兩位主席團結一致，迄今有關於未來兩黨的合作進程與氛圍，都非常正面與良好。





今日下午2時，鄭麗文前往台北市中正區的台大校友會館，出席連胡會20週年活動，並於會前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，柯文哲昨天幫黃國昌站台，外界認為並非單純力挺，而是有壓陣意圖，希望黃國昌在新北選戰可以戰到底，這樣藍白合是不是可能會破局？您預計什麼時候會再跟黃主席會談？

對此，鄭麗文表示，她跟民眾黨、黃主席間的溝通非常暢通，隨時有需要都可以進行深刻溝通，沒有問題，對於民眾黨的造勢活動，外界也不需要有過度的解讀與聯想，在她看起來，也是民眾黨上下一心，前後兩位主席團結一致。

鄭麗文強調，她看到的都是很正面的訊息，並無大家過度的揣測，到目前為止有關於接下來藍白合作的一切的進程還有氛圍，都非常正面與良好，「我是深具信心的」。







