黃重諺助鄭麗君在美線上記者會…媒體誤傳5000億投資更親上陣打擊認知戰…周玉蔻：此次功勞很大

日前台美關稅公布結果當天，美國媒體於台灣時間凌晨率先發布訊息，國家通訊社《中央社》搶先發稿，卻將投資金額誤寫成「5000億美元」，隨著其他媒體相繼跟進，造成錯假資訊越擴越大，等到行政院副院長鄭麗君召開說明記者會後，開始聯絡媒體更正消息。對此，資深媒體人周玉蔻直言，當時國安會諮委黃重諺不僅協助記者會發布，還親自發文打擊謠言，此次台美談判中貢獻很大。

有關鄭麗君可能出戰台北市長選戰，周玉蔻指出，剛談判完，台美關稅協議還是要進入立法院，這部分應該沒甚麼問題，政府團隊人員都很強，尤其總談判代表楊珍妮，雖然鄭麗君是領導人，但實際執行的人是楊珍妮和團隊。

提到結果出爐當天，周玉蔻表示，最重要的國安會諮委黃重諺，那天一方面協助鄭麗君在美國開直播，還在臉書發出兩則貼文打擊「5000億美元投資」謠言，台灣媒體當時都在亂帶風向，特別是中央社，應該要檢討、處分記者。



周玉蔻也質疑，鄭麗君等人當時就在美國代表處，媒體難道不能打通電話求證嗎？自己過去身違新聞主管，非常清楚核稿過程出問題，「害死台灣的就是當天中央社的第一則稿子。」



周玉蔻表示，自己一直想強調的是在台灣的黃重諺功勞很大，大家不要忘記幕後有非常多的英雄。

