黃重諺研究中共訊息作戰「抓包」中國官媒與協力者洗訊息「協同性」、指北京發動攻擊AIT：看幾小時後會出現在台灣通路？

國安會諮委黃重諺近日在臉書發表研究訊息作戰過程，譬如中共粉專「今日海峽」貼文攻擊台灣對等關稅談判結果，也有某間台灣媒體以如出一徹的方式攻擊，透露出中國官媒認知操作與協力者之間，在敘事安排、洗訊息等等作爲上的協同性。他今（3）日再度發文表示，中國官媒開始攻擊AIT，「接下來看看同樣的訊息敘事脈絡，幾個小時後會出現在台灣紅色協力者的通路。」

黃重諺日前在臉書開啟「作為一個訊息作戰的研究」系列貼文，他1月16日發文表示「中國官媒認知操作與協力者之間，在敘事安排、洗訊息等等作爲上的協同性，代表什麼樣的意義？！」

廣告 廣告

他接續貼出中國負責對台操作訊息的意識形態機器、「今日海峽」臉書粉專的貼文，攻擊「台美貿易協定拍板，5000億美金投資換關稅15%，5000億美金可以做什麼？=275棟台北101、=重舖31次台灣高鐵全線」；另一張圖則是一家台灣媒體，但闡述內容卻和「今日海峽」貼文相當類似，同樣以5000億美元可以換成275棟台北101、重舖31次台灣高鐵全線為比喻攻擊台美關稅談判結果。

黃重諺今日再度發文表示，北京的意識形態機器開始發動指導敘事了，接下來看看同樣的訊息敘事脈絡，幾個小時後會出現在台灣紅色協力者的通路，「例如個人社群發文、影音，還是談話節目，哪個主持人、製作團隊、或是論磅稱評上？！」

他並在下方貼出中共官媒「環球網」新聞報導，報導標題為「AIT頻繁施壓島內引發不滿」，表示台灣「聯合新聞網」指出，近一段時間以來，美國在台協會頻頻在關稅及軍購問題上施壓，引發島內強烈不滿。

（圖片來源：新聞放鞭炮、黃重諺臉書）

更多放言報導

黃重諺助鄭麗君在美線上記者會…媒體誤傳5000億投資更親上陣打擊認知戰…周玉蔻：此次功勞很大

關稅一敲定「5000億美元」謠言滿天飛！黃重諺示警中國官媒與特定台媒敘事一致