黃重諺觀察「中國官媒對台關稅敘事、多久會成為在台協力者傳播內容？」文末標注「12傻」酸味十足

中共官媒「環球網」昨日引述台灣媒體抨擊執政黨、美國的報導，表示「台媒的聲音，說明台灣同胞看清美國要把台灣榨乾」。而台美對等關稅今（16）日敲定15%不疊加，國安會諮委黃重諺罕見在發文示警，作為訊息戰研究主題，「看中共要花多久時間讓關稅成為協力者傳播內容！」並標注「12傻」。

「環球網」昨日報導，有消息顯示，美國擬將台灣關稅降至15%，條件是台積電要在美國再投資建設至少五座半導體廠；該報導也引述「聯合報」文章「台積電還要被剝幾層皮」、美國已經從世界警察淪為國際強盜等。

「環球網」表示：「台媒的這些聲音，恰恰說明台灣同胞已經看清，美國所謂的支撐不是在為台灣撐腰，而是要把台灣榨乾。」

對此，黃重諺今日在臉書發文表示，作為一個訊息戰研究的主題，「中國官媒對於台灣關稅談判的敘事，需要花多久時間成為台灣協力者的傳播內容？！又會進入哪些談話節目？！

他更在文末標注「12傻」，暗指過去評論時事經常翻車的中天「12傻名嘴」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、黃重諺臉書）

