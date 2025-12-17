黃重諺：全程掌握福建號航艦動態 極限壓迫無正面效應

（中央社記者溫貴香台北17日電）中共「福建號」航空母艦昨天通過台灣海峽，國安會諮詢委員黃重諺今天表示，國軍完全掌握動態，中國近期對日本及區域間實施的「極限壓迫」，並未帶來正面效益，而國防特別預算是想讓台灣能形成更有效率且持續性的嚇阻。

黃重諺今天接受Yahoo「齊有此理」主持人王時齊專訪，內容談及中共福建號航艦動態、北京近期對日本首相高市早苗言論採「極限壓迫」的效果、全民安全指引與中國對台認知戰，以及共軍2027年具備對台備戰準備等議題。

福建號（CV-18）航艦昨天航經台灣海峽北上，國防部今天公布監控影像強調對此嚴密監控。黃重諺受訪時指出，從福建號的整備、出海、航行路徑、護航艦隻，以及目的地與任務目的，國軍都完全掌握；福建號甫於11月在海南入列成軍，按照工作期程，此次北上應是返廠進行缺失改進等測試。

黃重諺指出，中國這次藉回應日本首相高市早苗的「台灣有事」言論為由，對日本及區域間實施「極限壓迫」，但並未帶來正面效益，反而影響中國國際形象，最後更引發美國跟日本展開聯合巡航，相關國家開始做相關演練並更注意自身安全防衛，這也再次證明「和平的基礎就是實力」。

他分析，共軍近期對菲律賓飛機投放照明彈或熱焰彈（Flare），或是以火控雷達間續掃描日本戰機，以及和俄羅斯實施轟炸機聯合巡航等舉措，背後展現出北京想藉國際正在關切俄烏調停、中東走廊後續解決方案能否到位等戰略間隙，完成對第一島鏈的宰制、或是展現某種程度的勢力範圍意圖。

黃重諺指出，中國持續發動複合式威脅，背後意圖是「如果你也覺得沒怎麼樣、不反應」，中國就會繼續「軟土深掘」，這都是「極限壓迫」的樣態之一；所有滲透或複合式威脅的最主要目標，就是達到心理上震懾、害怕，或是讓台灣內部分裂無法團結。

針對2027年的攻台時間點，黃重諺表示，這起於兩方面推測，一是2027年是中國領導者的新舊任交接期間，二是中國領導者過去在軍中會議，要求解放軍在2027年具備相關戰力；但這是中國的目標，重點是台灣若能做好相對應準備、具備嚇阻能力，就能有效延後、甚至讓中國取消原設定的議程。

黃重諺說，中國決策者也會盤算是否要輕啟戰端，是否具備能力以及能否承受後果；而國際間的智庫、各國安全單位，乃至各國國會國防委員會等部門，也都以2027年作為時間點來規劃相關國防投資或準備、嚇阻威脅。

至於新台幣1.25兆國防預算，黃重諺指出，此次國防特別條例的主要特色，包括，整合相關偵蒐系統做智慧化決策，讓武器裝備與指管體系能更加先進、即時，並能處理複雜環境的大量訊息；台灣在軍事規模上無法與中國相比，但就戰力層面，希望台灣能形成一定程度、更有效率且持續性的嚇阻。

他表示，台灣近幾年快速強化整體國防戰力，包括後續增加國防的投資，「我認為在整體防衛上，有能力嚇阻這樣的威脅」，且在國防上不應該有黨派之分；這不是代表準備好在某個時間點要打仗，而是憑著自身實力，讓對方不敢動作，這是嚇阻的概念。

談及中國對台認知作戰，黃重諺說，過去幾年間，台灣平均每天遭受1萬則境外錯假訊息攻擊，內容主要圍繞在疑美、疑台、疑賴及疑軍等4大主軸，且假帳號透過人工智慧（AI）大量快速生成，封鎖一批、新一批又隨之而來；因此，政府現在採「打預防針」方式，預先揭露對手手法幫民眾增強免疫力，抵抗中國無形的攻擊。

被稱為「小橘書」的全民安全手冊引發正反議論，黃重諺表示，台灣長期以來都有防空演習，「請問全世界有哪個國家會來轟炸我們？難道這也是引戰？」政府本來就欠國民一個緊急避難指引，重點是台灣要強化韌性，讓對方覺得「這很難處理」，而打消念頭。（編輯：林克倫）1141217