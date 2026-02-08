黃金、白銀、比特幣跳水要接嗎？陳鳳馨揭「200 倍槓桿」內幕：沒回穩這檔位別衝動

黃金從 5600 美元高點急墜，比特幣更是一度腰斬。面對社群熱議「現在是不是抄底好時機？」，Yahoo《風向龍鳳配 》主持人陳鳳馨在節目中發出警告，揭密這波下跌背後驚見「200 倍槓桿」投機盤清洗。她直言，這是一把「掉下來的刀子」，並點出黃金與白銀的關鍵接盤點位：數據沒到，絕對不能衝動！

驚爆 200 倍槓桿！陳鳳馨：波動 0.5% 就破產，洗完投機客才是底

許多網友看到資產重挫就想衝進場，但陳鳳馨提醒，目前的下殺並非基本面惡化，而是為了洗掉市場上極度瘋狂的「投機籌碼」。

「市場上甚至有人用到 200 倍槓桿！」陳鳳馨分析，這類操作只要行情稍有 0.5% 的震盪就會面臨 Total Loss（完全損失）。她預估，這波「大清洗」至少需要 1 到 2 個月 的震盪整理。投資人想接盤，必須等成交量萎縮、波動幅度變小，且「低點不再跌破」時，才是真正的安全進場點。

黃金回檔什麼價格可以接？陳鳳馨點出「4800 美元」防線

針對黃金愛好者最關心的「接盤價」，陳鳳馨根據 2026 年初的波動區間給出了具體建議。

安全接盤區 ：黃金從每盎司 4000 美元漲至 5600 美元後，回檔一半的 4800 美元 是相對安全的位置。

分批佈局策略 ：陳鳳馨強調「切勿 All-in」，若價格跌破 4800 美元，不排除會超跌至回檔三分之二處。

資產底線：她建議持有比例放寬到 10% 至 20%。這不是為了短線暴利，而是為了抵抗法幣貶值風險。

白銀「金銀比」密碼：低於這數字別追，接近 70 是機會

白銀近期波動幅度達 30%，讓許多想接盤的網友手足無措。陳鳳馨點出，白銀具備強大的工業需求（AI、太陽能），基本面比黃金更硬，但投機性也更高。

她給出一個簡單的公式——看「金銀比」：

高於 70 倍：代表白銀被低估，是分批佈局的「甜甜價」。 低於 50 倍：代表白銀已高估，這時候接盤風險極大。

陳鳳馨提醒，目前美中都將白銀視為關鍵礦產，長線看好，但短線必須等投機熱錢散去。

比特幣是「掉下來的刀子」！陳鳳馨：腰斬不代表底，別快手接

對於從 12 萬美元跌破 6 萬美元的比特幣，陳鳳馨的態度最為謹慎。

「這就是掉下來的刀子！」她指出，比特幣純靠信任支撐，歷史上大清洗曾有過 80% 的跌幅。隨著 2026 年衍生性金融商品變多，高槓桿爆倉產生的連鎖反應非同小可。

陳鳳馨建議，想抄底比特幣的人，必須耐心等待「波動率顯著降低」的盤整期，不要在自由落體時伸手去接。