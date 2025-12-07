黃金今年飆漲逾60% 世界黃金協會：2026年續漲30%

金價還會繼續漲？世界黃金協會發布《2026黃金展望》報告，指出2025年黃金市場表現強勁，全年漲幅超過六成，並預估2026年金價仍有機會再上漲15%至30%。該協會分析，這波漲勢主要受到全球地緣政治緊張、經濟前景不確定性、美元疲軟，以及投資情緒持續高漲等多重因素驅動。

專家預估金價明年還會再上漲。（示意圖）

報告指出，各國央行與投資者為強化避險能力與投資組合穩定性，紛紛增加黃金部位配置，成為推升金價的重要力量。全球地緣政治局勢持續緊張，加上經濟前景充滿變數，使得黃金作為避險工具的需求大幅提升，投資人對黃金的信心也隨著價格上漲而增強。

美國總統川普。（圖／AP）

世界黃金協會認為，2026年金價走勢將深受地緣經濟情勢影響。若全球宏觀環境維持現狀，金價可能呈現區間震盪；但今年的市場經驗顯示，金價表現往往超乎預期。該協會分析，若全球經濟成長放緩、利率持續下降，黃金將有機會再度走強；若經濟陷入更顯著的衰退並伴隨風險升高,黃金表現則可能更為亮眼。

2025年黃金價格已經漲了約60%。（示意圖／取自Pexels）

報告也提到，若川普（Donald John Trump）政府政策順利推動經濟擴張，降低地緣政治風險，利率及美元走升都可能成為金價的壓力來源。此外，央行購金趨勢以及黃金回收量等因素，同樣會影響市場走向。然而在震盪不斷的全球市場中，黃金做為投資組合中穩定與分散風險的核心資產，其重要性依舊無可取代。

