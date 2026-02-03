黃金價崩沒在怕！ 大摩持續看好：年底上看6300美元





黃金價格日前不斷飆高，讓不少投資人趨之若鶩，根據《路透社》報導，摩根大通（J.P. Morgan）最新報告指出，黃金價格有望在2026年底達到每盎司6,300美元。報告分析，各國央行與投資人持續增持黃金，支撐中長期看漲趨勢。摩根大通預估，2026年全球央行黃金購買量將達800噸，延續未見疲軟的儲備多元化趨勢。

報告中指出，「即便近期金價波動劇烈，我們仍對中期黃金看漲深具信心，結構性多元化趨勢尚未完結，而實物資產相對於紙本資產的長期表現依然穩健。」摩根大通認為，黃金作為資產避險工具與央行儲備的重要角色仍將持續，對價格形成中長期支撐。

不過，黃金近期劇烈波動。1月30日，黃金單日下跌超過9.8%，創1983年以來單日最大跌幅，並在週一延續跌勢，部分原因是芝商所（CME, Chicago Mercantile Exchange）提高保證金要求，加大市場拋售壓力。

同日，德意志銀行（Deutsche Bank）重申其2026年黃金價格預測，每盎司目標6,000美元。該行表示，雖然近期價格經歷調整，但投資人對黃金的需求仍然穩定，將持續支撐金價。

