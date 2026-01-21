黃金價格創新高 外銀：長線目標價上看6600美元

（中央社記者呂晏慈台北21日電）黃金價格持續創新高，外銀普遍看好2026年貴金屬表現，滙豐銀今天表示，預估金價可能在今年上半年達到每盎司5000美元水準；星展銀則設定今年下半年目標價為5100美元，長線可望升至6600美元。

由於地緣政治及經濟不確定性加劇，避險資產價格走揚，國際黃金現貨價格今天一度突破每盎司4800美元，台銀黃金存摺也在下午寫下每公克新台幣5004元新高價。

面對金價漲勢不斷，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲，在2026年第1季投資展望記者會表示，儘管黃金價格已站上歷史新高，但由於地緣政治事件、市場擔憂美國政策不確定性，環球基金需要尋找分散美元資產風險的機會，加上各國央行也有配置黃金的龐大需求，預期對黃金的投資需求將繼續維持強勁。

范卓雲說明，由於地緣政治因素可能推動黃金價格走升，預測金價有可能在今年上半年增至每盎司5000美元，今年底目標價則為4450美元，主要取決於地緣政治發展方向、市場對聯準會獨立性存在憂慮等因素。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉今天也在2026年第1季投資展望線上記者會提到，基於對美國財政與債務可持續性的擔憂，以及地緣政治與政策不確定性升高，加上對美元貶值風險的關注，預期各國央行需求和強勁的ETF資金流入，仍將支撐未來1年的金價表現。

陳昱嘉說明，預估2026年下半年目標價為每盎司5100美元，2030年目標價為6600美元。此外也持續看好銅市，主要是基於工業復甦及AI相關布建，包括數據中心、電廠建設，以及電動車等能源轉型需求。（編輯：林家嫻）1150121