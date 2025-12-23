黃金價格創新高！每盎司飆破4400美元 明年2關鍵有望再衝高價

受到聯準會降息跟地緣政治風險影響，貴金屬價格持續上揚，22日黃金再度突破歷史新高，每盎司來到4400美元，今年已經上漲七成；白銀走勢同樣亮眼，目前每盎司將近70美元，今年已經暴漲超過140%，黃金跟白銀都有望創下40年以來，最佳全年表現。

白銀暴漲140% 若馬杜洛垮台衝擊供油金價再飆

歲末年終，消費者紛紛來到銀樓選購金飾，今年金價持續創歷史新高，22日再度上漲2%，每盎司突破4427美元，今年已經大漲七成；白銀同樣銳不可擋，22日大漲超過3.4%，每盎司來到69.45美元，創歷史新高，今年已經暴漲超過140%，「黃金跟白銀都有望創下40年來全年最佳表現」。

黃金、白銀價格創新高。圖／路透社、美聯社、CNN

美國RSM會計師事務所首席經濟學家布魯蘇艾拉斯指出，真正的憂慮是有關美國和全球經濟走向影響風險和避險評估，進而導致今天黃金跟白銀走高。

美國正強化對委內瑞拉的石油封鎖，持續施壓馬杜洛政府，專家指出，一旦馬杜洛政權垮台，可能衝擊全球原油供應，進一步導致金價上揚。

布魯蘇艾拉斯認為，一旦卡拉卡斯政權崩潰，不僅會看到委內瑞拉出現問題，哥倫比亞和古巴也會陷入困境，會看到石油和周邊市場持續動盪，這正是為什麼會看到黃金和石油價格如此劇烈波動。

烏轟俄油輪！國際動盪 金價有望飆每盎司4900美元

烏克蘭日前也首度用無人艇，在地中海擊中俄羅斯影子艦隊油輪，打擊俄國原油供應，在全球動盪之下，高盛預估金價明年可望來到每盎司4900美元，瑞銀則喊出4500美元的目標價。此外，市場也押注聯準會明年降息兩次，進一步推升價格。

專家預期明年金價有望再創新高。圖／路透社、美聯社、CNN

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／張碧珊

