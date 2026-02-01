黃金價格史詩級回檔 5500美元直摔4700

▲金價創高後急速回檔。示意圖，圖為瑞士央行黃金儲備。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 金價踩剎車，黃金1月30日從每盎司5500美元附近直接摔回4700美元左右，跌幅寫下1980年代以來的紀錄。

這一波急跌的時間點，剛好落在美國總統正式提名出任下一屆主席之後。市場解讀，人事方向明朗化，對央行獨立性的疑慮降溫，資產開始重新定價：美元指數跳升逾1%，避險交易的敘事被改寫，先前在貴金屬堆積的投機部位也跟著鬆動。

法人則認為，除了「不確定性解除」引發部位調整，1月下旬投機情緒把價格推離基本面後，回檔只是遲早。當時市場FOMO明顯，金價短短7個交易日飆近2成、白銀今年來一度大漲逾5成；交易所又陸續上調維持保證金，槓桿資金被迫降速，結果消息一來就放大跌勢，形成連鎖回吐。

廣告 廣告

回到估值層面，法人指出，以模型推算，1月金價合理區間約落在每盎司4600美元左右；先前一度拉到5500美元，已經偏離基本面，這次重挫後看起來更接近「理論值」附近。不過，政策路線與地緣政治的不確定性並沒有消失，市場認為黃金在資產配置上的角色仍在，只是短線要重新找節奏。

瑞銀全球研究部貴金屬策略師Joni Teves也提醒，黃金市場相對規模不大，只要資金從貨幣、債券或股票等資產重新平衡，流向黃金就可能造成顯著價格推力；中長期風險仍偏向上行。她並指出，多數需求面仍在增溫，長線持有者的獲利了結往往被投資興趣回流抵消，就連實物需求也維持韌性，其中需求仍堅挺，除了季節性因素，也反映在岸投資情緒偏熱。

但她同時也對短線追價潑冷水，近期漲勢把價格推得太滿，修正風險正在升高。瑞銀的判斷偏向，至少到2月中旬春節假期前，金價上行趨勢不容易被完全壓住；假期過後季節性需求通常轉弱，若再遇到負面宏觀催化劑，更容易進入回檔與盤整區間。

她也補充，資金「轉向硬資產」的趨勢正外溢到其他貴金屬，投機力道可能讓波動更劇烈，因此對目前價位追高採取較保留態度，尤其是打算新建倉的投資人要更注意風控與進場節奏。

至於鉑金、鈀金等白色貴金屬，Teves指出遠期曲線仍呈貼水，意味供給偏緊，供需結構相對樂觀，今年三個市場可能都有供應缺口；但短線價格的驅動核心仍是資金流向。對工業用途占比較高的金屬而言，「高價壓抑需求」往往需要時間才會反映到數據上，後續仍須留意波動放大的風險。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

比特幣急殺跌到8.1萬美元 Coinbase打臉黃金帶飛神話

黃金白銀價格閃崩照樣買！越南民眾排隊擠爆銀樓 1小時掃光

牛奶早上還是睡前喝？專家揭「黃金飲用時間」：這時喝鈣質全吸收