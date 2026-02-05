黃金價格回升「在好市多買划算」？內行曝：1產品不建議

金價在上周五出現驚人暴跌，最低下探至每盎司4404美元，但近期又出現驚人回彈，重新站上5000美元大關，吸引不少民眾投資。有網友就詢問，「好市多黃金可以買嗎？」對此，內行人認為金塊、金條比較可以，但1產品不太OK。

先前黃金衝上每盎司5594美元，有網友發現，好市多金飾區空蕩蕩，拍下照片驚呼誇張，但也有人認為，是因為最近金價太高，廠商不敢擺太多出來。

隨著黃金價格回升，一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文詢問，「好市多黃金可以買嗎？」對此，其他人紛紛回應，「可以啊，我也想買，時間問題而已」、「看製造跟純度，應該可以」、「有很多黃金飾品可以選擇，樣式還不錯，買了不能退貨而已」、「銀樓買，貨比三家」。

不過也有內行網友給出建議，「好像沒比較便宜，要買建議自己先換算一下一錢要多少錢，我記得工錢蠻貴的」、「台銀網站有它們賣的金條牌價，每公斤多少錢你再跟好市多比較一下，可以接受就買吧」、「要金塊金條比較可以，飾金不ok」。

另外好市多在去年3月公告，除法規另有規定外，所售出的白銀／鉑金／鈀金條塊及鉑金／鈀金鑄幣不接受退貨；黑鑽卡會員購買白銀／鉑金／鈀金條塊及黃金／白銀／鉑金／鈀金鑄幣（例如紀念幣、收藏幣）等、胎壓偵測器安裝服務費，均無2%消費回饋。

