黃金價格大崩跌，人踩人拋售潮來了？他給跌破5000美元進場策略：你別慌

​2026新年除台股延續強勁漲勢外，受國際地緣政治影響，黃金、白銀等貴金屬價格同樣漲勢驚人有，分析師擔憂市場恐已脫離基本供需，金價一度逼近5600美元；繼現貨黃金價格周四卻單日震盪近500美元後，隔日寫下40多年以來最大單日跌幅，跌破5000美元（4883美元），對此，財經作家狄驤表示，貴金屬本來就有超漲的問題。

黃金現貨價週五大跌9.5%，報每盎司4883.62美元；白銀單日跌幅則是達到約27.7%，報每盎司83.99美元，盤中更一度跌到77.72美元，創下最大單日跌幅紀錄。狄驤今（31）日在臉書指出，黃金短短兩天跌15%、白銀更是崩了30%，除貴金屬本就有超漲的問題，導火線是美國總統川普（Donald Trump）提名鷹派的華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席。

貴金屬拋售潮？聯準會人事、PPI雙重影響

狄驤進一步說，再加上搭配美國消費者物價指數（PPI）高於預期，在降息預期受衝擊的狀況下，導致貴金屬的「人踩人」拋售潮。前陣子貴金屬飆漲，許多投資人問能否上車，他都回答安全起見，若錯過好時機就要耐心等拉回，這是市場上長存的重要方法。他昨日曾在臉書表示，若黃金回測支撐他會站買方​。

​​狄驤指出，黃金跌破5100美元多頭關鍵支撐後，下一個支撐約在4800美元，而這僅花了一個晚上，顯見正報酬的多殺多力道有多驚人。至於投資策略，他表示，要按照自己的進場紀律，他會分成兩種方式進場，因黃金的大趨勢持續，他可能一部分會用於長期佈局，另一部分則是以賺價差為主，設定好下方支撐的停損就勇敢進場，「搞懂自己在買什麼，就不會心慌慌，避免自己做出不理性的風險。」

