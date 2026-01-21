黃金價格狂飆！全球金屬分析師紛給出目標價

▲黃金價格再飆新高，輕鬆突破4800美元大關。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 國際黃金現貨價格再創歷史新高，每盎司一度來到4888美元，進入2026年後，黃金價格走勢仍然迅猛，即將跨越5000美元大關，究竟這波漲勢是否到盡頭？全球各大機構的貴金屬分析師紛紛給出預期。

根據CNBC報導，在經歷了黃金大豐收的一年後，這波飆升再次引發了投資者對於金價還能漲多少的激烈辯論。分析師表示，繼創紀錄的 2025 年之後，金價進入 2026 年後動能依舊不減。地緣政治緊張局勢、實質利率下降，以及投資者和各國央行致力於減少對美元的依賴，都強化了黃金作為全球終極避險資產的角色。

廣告 廣告

市場預測日益看漲，根據倫敦金銀市場協會（LBMA）調查，分析師預計今年金價將突破 5,000 美元，理由是美國實質利率預期下降、聯準會持續寬鬆政策，以及各國央行維持去美元化的多樣化配置。

報導提到，高盛（Goldman Sachs）也重申了其看漲立場，並稱黃金是其「信心程度最高」的交易，主要是因買家結構的轉變所推動的。高盛全球大宗商品研究主管斯特魯文（Daan Struyven）表示，「黃金仍是我們最堅定的長期投資標的，到今年年底價格將達到 4900 美元」；他指出，2023 年和 2024 年的漲幅主要由央行購買驅動，而隨著私營部門需求的增加，漲勢在 2025 年進一步加速。

瑞士貴金屬公司MKS PAMP 貴金屬策略主管希爾斯（Nicky Shiels）認為，目前的週期並不像是投機性的高峰，她預計今年金價將達到 5,400 美元。她坦言，「去年是史詩級的一年，對貴金屬來說幾乎是百年一遇，白銀價格翻了一倍。黃金上漲了 60%，雖然我們可能不會看到同樣幅度的漲幅重複出現，但 5,400 美元意味著年增長可逼近30%，這依然很強勁」；她強調「這是一個長期趨勢，而非大宗商品的短期過熱。」

希爾斯認為，地緣政治緊張局勢並未消退，近期包括美國在委內瑞拉的行動，以及美國試圖加強對格陵蘭島控制等衝突，都加深了投資者轉向黃金避險的情緒，她認為「我們正進入一個在這個十年內，對於確保關鍵金屬和關鍵大宗商品有著強烈需求的運作模式。」

此外，工銀標準銀行（ICBC Standard Bank）高級大宗商品策略師 Julia Du 更大膽預測，認為金價最高可能推升至 7,150 美元。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

霍諾德徒手攀台北101靠「2雙戰靴」！親吐備戰菜單

阿蘇火山直升機墜毀2台灣人下落不明！駐日代表：已與家人聯絡

恐怖平衡！川普自爆下「密令」若被暗殺：把伊朗從地表抹除