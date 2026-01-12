黃金價格破4600美元！3大理由讓走勢看好

▲黃金價格進入2026年持續飆高，周一正式突破每盎司4600美元大關。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 國際現貨黃金價格於週一（12日）再創歷史新高，正式突破每盎司4600美元大關。金價在去年迎來歷史級別的爆發漲勢，進入2026年後持續被看好，彭博引述全球多家銀行的貴金屬分析師說法，歸納出三大條件仍將支撐金價上漲。

根據彭博報導，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週日（11日）表示，美國司法部上週五向聯準會發出傳票，並以刑事起訴威脅，鮑爾認為起訴原因在於現任政府試圖影響利率決策，干預聯準會的獨立性，透過這一方法進行威脅與持續給予壓力。

黃金價格周一飆升至每盎司 4,600 美元附近，白銀則突破 84 美元。受此影響，美元走弱，美國 10 年期公債殖利率微幅上揚。彭博指出，川普政府對聯準會的連番攻擊是去年支撐金銀價格的因素之一，而這一驅動價格上漲的因素看來將在今年持續發酵。

瑞士寶盛銀行（Julius Baer）的分析師門克(Carsten Menke)表示，「我們認為，對聯準會日益增加的干預，是 2026 年貴金屬看漲的關鍵變數」，他指出，白銀市場規模較小，對利率和美元的變動更為敏感，因此「對此類擔憂的反應可能會更加劇烈」。

彭博指出，貴金屬正受到多重利多因素推動，包括美國利率下降、地緣政治緊張局勢加劇，以及市場認為美國將放寬通膨管控。十多位基金經理人表示，基於對黃金長期吸引力的堅定信心，他們選擇不進行過多的獲利了結。

此外，伊朗爆發的致命抗議活動顯現了貴金屬的避險魅力，市場猜測伊朗政權可能被推翻。川普週日表示正在考慮針對伊朗的選項，同時再次威脅要併吞格陵蘭，並在扣押委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）僅一週後，質疑北約（NATO）聯盟的價值。

