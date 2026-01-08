黃金再漲逾2%破新高！台銀預期2026年金價走勢

台銀對2026年金價做出預測。（示意圖／翻攝自pexels）





美國日前正式對委內瑞拉採軍事行動，地緣政治風險增高、避險情緒推升，金價再創歷史新高。台灣銀行最新國際金市月報指出，2025年12月國際金價在資金流入下，最高觸及4,549.71美元，較11月底的4,230.37美元上漲83.75美元，漲幅1.98%。

避險資金湧入！金價12月又創新高

台銀發布公告指出，本月金價走勢受多項因素影響，包括美國聯準會（Fed）如市場預期降息一碼、就業市場風險升高及持續的地緣政治衝突。月中聯準會宣布每月購債400億美元，點陣圖顯示2026年仍有兩碼降息空間，加上官員對就業市場風險表達擔憂，使市場避險需求升溫，金價從4,200美元附近一路上攻至4,353美元。美國公布11月失業率升至4.6%，11月CPI降至2.7%，進一步支撐市場對降息的預期，金價再推高至4,374美元。

此外，國際局勢的不確定性也成為推升金價的重要因素。報告指出，美國對委內瑞拉海域持續封鎖，並對委國政府施壓；以色列與伊朗對峙升溫；美國對奈及利亞極端組織據點發動空襲，全球地緣政治緊張局勢持續，使金價在月末創下歷史新高。

然而，隨著川普與澤倫斯基會談後，市場對俄烏停戰協議的樂觀預期升溫，加上年末獲利了結，金價隨後回落至約4,300美元，12月31日收報4,314.12美元。

台銀預期2026金價走勢

台灣銀行根據世界黃金協會（WGC）資料，提出2026年金價3種可能走勢：若全球經濟成長放緩且美國進一步降息，金價可能溫和上漲5%至15%；若全球陷入「末日循環」，地緣衝突與經濟同步衰退，金價可能大漲15%至30%；若通膨回落且美元走強，金價可能下跌5%至20%。

台銀預測短、中期金價支撐分別為4,250美元、4,200美元與4,150美元，上檔反壓則為4,400美元、4,500美元及4,550美元。報告指出，雖然金價在12月數度刷新高點後回落，但受降息預期及中東局勢混亂影響，金價仍有上漲的機會。

投資有風險 請小心謹慎

