黃金列車「日光詣」現身台北街頭 民眾驚呆！台鐵揭密

日本東武鐵道列車「日光詣」現身台北街頭，引起民眾驚奇與鐵道迷熱烈關注！台鐵表示，這是日本東武鐵道為慶祝與台鐵友好協議締結10週年所贈送的特別禮物，將於12月18日在台北車站外正式亮相展出，期望透過鐵道文化交流促進台日觀光客互訪，刺激雙方旅遊熱潮。台鐵強調，希望展現鐵道的獨特魅力，為台日旅遊產業帶來新的活力！

日本列車驚喜現身在台北車站外，引發不少民眾搶拍。（圖／TVBS）

這列「日光詣」列車於12月1日晚間至2日清晨在台北市區移動，巨大的車身在夜晚街頭出現，讓路過的民眾感到十分驚艷。許多民眾表示，這樣的景象非常新鮮，他們希望能記錄下這難得一見的美好印象。雖然當時列車周圍還有工程人員進行整備工作，並用紅龍圍起警戒線，但已經吸引了不少好奇的目光。

日本東武鐵道送台的列車，金黃色外觀非常引人注目。（圖／TVBS）

鐵道迷對此事相當興奮，紛紛前往拍攝這罕見的列車。有鐵道迷特別提到，這是日本東武鐵道送給台鐵的車輛，因為雙方有締結姊妹鐵道協議的友好關係。這列車最終在2日清晨順利抵達台北車站。

台鐵表示，日本送來的列車，12月18號會正式亮相展示。（圖／TVBS）

日本東武鐵道是關東地區最大的私營鐵路公司，也是日本歷史最悠久的私鐵，在日本私鐵業者中排名第二。台鐵強調，希望透過這次的鐵道文化交流，展現鐵道的獨特魅力，促進台日觀光客的互相訪問，為雙方的旅遊產業帶來新的活力。雖然目前列車仍在進行整備工作，但已經成功引發話題和期待。許多民眾和鐵道愛好者都期待12月18日列車正式亮相的那一刻，屆時將能近距離欣賞這列來自日本的黃金列車。

