「黃金列車」開到台北了！日光詣SPACIA現身北車 台日鐵道10年情誼亮相

記者李育道／台北報導

台日雙方於10週年紀念活動中，在台北車站東側廣場舉行「日光詣SPACIA」車頭展示揭序儀式。（圖／台鐵提供）

台鐵公司與日本東武鐵道今（18）日簽訂友好鐵路協定，為慶祝雙方締結滿10週年，特別在台北車站東側廣場展示東武鐵道首度來臺的觀光特急「日光詣SPACIA」車頭，展期自2025年12月18日至2026年12月18日，為期1年，成為台日鐵道交流的重要象徵。

觀光特急「日光詣SPACIA」車頭貼上10週年紀念新LOGO。（圖／台鐵提供）

台日雙方於10週年紀念活動中，在台北車站東側廣場舉行「日光詣SPACIA」車頭展示揭序儀式，車頭貼上10週年紀念新LOGO，為這項跨海合作的重要里程碑揭開序幕。活動現場貴賓雲集，包括交通部部長陳世凱、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭及會長簡余晏、台灣鐵道觀光協會理事長周永暉等人到場見證，日本方面則由東武鐵道會長根津嘉澄親自來臺共襄盛舉。

為慶祝台鐵公司與日本東武鐵道雙方締結滿10週年，特別在台北車站東側廣場展示東武鐵道首度來臺的觀光特急「日光詣SPACIA」車頭。（圖／台鐵提供）

此次來臺展示的為101-1型車頭，是東武鐵道觀光特急SPACIA系列的首輛列車，自1990年投入營運，主要行駛東京淺草往返世界遺產日光與鬼怒川溫泉區，並延伸至JR東日本新宿站，是深受旅客喜愛的經典觀光列車。列車外觀以象徵日光東照宮、二荒山神社與輪王寺莊嚴意象的金色、黑色與朱紅色打造，因此被旅客暱稱為「黃金列車」，寓意吉祥、平安與好運，長年受到日本及國際旅客青睞。

台鐵表示，「日光詣SPACIA」車頭來臺展示，不僅象徵台鐵與東武鐵道十年情誼的深化，也期盼透過此次活動持續帶動台日旅遊互訪動能，為雙方鐵道觀光開創更多合作可能。未來雙方也將持續推動蒸汽機車技術交流，讓鐵道文化與專業技術得以延續傳承。

交通部長陳世凱稍早也在臉書分享合影，表示「這抹閃耀的金色不僅深受日本與國際旅客喜愛，更象徵吉祥與好運」，並透露當天與東武鐵道根津會長及其夫人、台鐵董事長與總經理一同在車頭前自拍留念，邀請民眾前往拍照打卡，親身感受台日鐵道交流的深厚情誼。

陳世凱分享和東武鐵道根津會長與會長夫人、台鐵董事長與總經理於車頭前自拍留念照片。（圖／陳世凱臉書）

