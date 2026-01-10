黃金創46年最強、攻4500天價！2026金價走勢三大劇本
2026年開春，地緣政治風暴再起。美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動，瞬間引爆市場避險情緒。延續2025年狂飆六成的氣勢，今（7）日金價一度逼近4500美元新天價，白銀同步暴漲，資金棄守美債與美元。
2026年伊始，美國對委內瑞拉的軍事介入成為引爆市場的導火線。黃金也在1月6日來到每盎司4452美元，7日更逼近新天價4500美元。但值得觀察的是，過去被視為安全港的「美國公債」僅微幅反彈，美元甚至走弱，相對地資金正以前所未有的速度湧向黃金與白銀。
其實，黃金是有基之彈。2025年就大漲逾六成，富拉凱投資銀行首席經濟學家張明杰在2025年9月也評論金價將是底氣十足地上漲。
張明杰的論點是，除了市場供需，因國際黃金以美元計價，美元匯率及美國聯準會的貨幣政策自然成為黃金價格重要影響因素，也因此美國聯準會降息、美元貶值自然推升國際金價。此外，伴隨降息而來的經濟放緩與衰退風險，也會加大投資人避險情緒、傾向增持黃金等避險資產。
由於黃金及美元原為全球首要兩大避險資產，但拜近年來美國債總額居高不下、美元指數轉弱之賜，當2022年以來，俄烏戰爭、中東地緣政治風險與美對等關稅所引發的全球經貿不確定風險增溫時，黃金正式取代美元成為投資人首選最佳避險資產。
美債、美元趨弱！黃金迎來大時代
另一方面近幾年來國際金價關鍵影響因素出現戲劇性變化，去美元化風潮來襲，新興經濟體央行買盤成近年金價上漲主驅力，同時伴隨金價大漲，國際黃金交易已從以前投資人單純的避險商品，華麗轉身為主要投資商品。
群益投信固定收益部主管林宗慧也分析，這波去美元化的配置在2025第三季底已經大致結束，第四季則由各國主要央行持續接手增持，她強調，黃金仍是世界通用的實體資產，在數位貨幣興起的浪潮、美債美元趨弱下，成為各路人馬關注的核心。
高盛（Goldman Sachs）則指出，目前投資者對黃金的配置比例仍處於歷史低點。根據其估算，美國投資者只要將組合中的黃金比例提高0.01個百分點，金價就可能受拉動上漲約1.4％。
這種「追價心理」與「低配置比例」的落差，正是金價能無視2025年泡沫化疑慮、持續創高的關鍵動力。事實上，對於黃金在2026年的展望，各大主流機構原本就既樂觀又謹慎。
瑞銀（UBS）財富管理CIO顯然站多方陣營，1月5日，分析師又再將2026年9月前的目標價上調至每盎司5000 美元。瑞銀預期，2026 年全球央行的淨購買量將增至950噸，加上ETF預計流入825噸的強勁推升，金價在11月的美國期中選舉前，將具備極強的支撐。
走向「非常態」！2026金價走勢的三大劇本
然而，世界黃金協會（WGC）就較為審慎了，認為2026年將是出人意料的一年，金價走勢將取決於以下三個劇本：
1. 強勁漲升：若全球經濟成長放緩，各國央行為了救市進一步降息，金價將溫和上漲；若發生更嚴重的經濟下滑，金價將表現強勁。
2. 區間震盪：若當前地緣經濟的「高不確定性」維持現狀，金價將反映宏觀預期，維持高檔震盪。
3. 潛在壓力：若川普政府的政策成功加速經濟成長，進而推高利率並增強美元，金價則可能遭到打壓。
值得投資人警覺的是，金價的波動邏輯正在發生質變。麥格理集團（Macquarie）大宗商品策略主管彼得泰勒（Peter Taylor）直言，金價已愈來愈難以預測，因為它已逐漸與供需基本面「脫節」，轉而由投資者情緒主導。
這種「情緒驅動」意味著金價在極端風險下可能衝高至5400美元，但也可能在政策轉向時出現劇烈回測。換句話說，在市場投資情緒驅動的時代，大家也要有心理準備，黃金或許將會進入到脫離基本面的新常態。
黃金躍為主角的三大避險理由
總結來看，2026 年黃金的戰略地位已不言而喻，也正式從投資組合中的「配角」，正式轉型為對抗多重不確定性的「防禦性核心」配置。主要有三大避險理由：
一來，可對抗制度不確定性： 隨着美國中期選舉臨近與財政預算壓力加劇，黃金成為躲避政治噪音與債務危機的最後堡壘。
二來，可對抗信用體系動盪： 在央行持續追加、法人機構認為全球仍處於低配置的比例背後，隱藏著巨大的追價潛力。當「擁金避險」成為主流共識，黃金似乎正以其物理上的稀缺性，嘲諷著紙幣信用體系的脆弱。
第三，可對抗地緣衝突常態化：委內瑞拉局勢僅是開端。在全球經濟成長放緩與利率下行的雙重壓抑下，黃金提供了投資組合中極其稀缺的「正報酬動能」。
在全球經濟不確定性、美國財政壓力與地緣衝突交織的當下，這塊閃閃發光的金屬正以其數千年不變的穩定性，應對瞬息萬變的金融秩序。對於投資人而言，這不再是一場關於價格的投機，而是一場關於生存與守護財富價值的戰略博弈。在「後美元信用」的濃霧中，黃金，或許已是現在法人、散戶和各國央行唯一堅信的避風港。
