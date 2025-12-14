黃金博物館推Podcast與手語導覽 多元視角探索金瓜石

新北市立黃金博物館全新《什麼情礦？》Podcast廣播節目，邀請礦山在地居民及博物館館員一同分享礦山點滴。 （黃金博物館提供）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市立黃金博物館新近同步推出Podcast節目《什麼情礦？》與手語導覽影片，引領大眾深度探索金瓜石。其中《什麼情礦？》邀請知名說書人「神奇海獅」擔綱Podcast主持，幽默挖掘在地故事；手語導覽影片則攜手王曉書、李佳吉二名知名手語主播精彩演繹，打造無障礙的文化體驗。期盼透過聲音與手語，讓不同族群的民眾瞭解金瓜石的獨特風貌。

新北市立黃金博物館新推出導覽影片，邀請知名手語主播王曉書演示館舍介紹。 （黃金博物館提供）

黃金博物館館長林文中表示，礦山的歷史記憶不應受限於時間或感官，為讓珍貴的文化資產能以多元方式傳承，黃金博物館推出Podcast與手語導覽影片，希望打破傳統參觀的界線。Podcast的聲音與對話紀錄金瓜石歷史與人文風情；手語導覽影片則以視覺轉譯，為聽障朋友打造無障礙的友善環境。

林文中表示，Podcast《什麼情礦？》邀請具有歷史學背景的知名說書人神奇海獅先生擔任主持人，以其文史素養與幽默風趣的主持風格，邀請礦山居民親身參與對談，引領聽眾探索金瓜石的黃金歲月。而節目介紹金博館周遭景點與館內展覽、活動，則由金博館長林文中與館員邱馨儀、組長王慧珍等帶領聽眾一遊博物館周圍好吃好玩的景點。

另全新手語導覽影片服務，影片邀請知名手語主播王曉書與李佳吉，用生動的手語演示博物館展示內容，帶領民眾親近金銅礦業文化資產。無論是聽障朋友還是對手語有興趣的觀眾，只需到館掃描館內設置的QR Code，或在黃金博物館的YouTube頻道，都能觀看影片，輕鬆感受黃金博物館的魅力。