黃金博物館新增10部礦山故事上線

新北市立黃金博物館最新十部「礦山故事」微電影即日起上架，可於當地昇平戲院及黃金博物館youtube頻道等觀賞。 （金博館提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

為將礦山的文化底蘊傳遞給更多民眾，新北市立黃金博物館「礦山故事」系列微電影即日起透過數位與實體雙軌並行，於黃金博物館數位博物館、YouTube頻道及昇平戲院同步上映，期盼透過影像敘事，跨越地域限制，讓大眾看見礦山的生命力與人情味，深入體驗水金九地區深厚的歷史文化魅力。

金博館館長林文中指出，黃金博物館二０一九年起在文化部的支持與補助下辦理「礦山故事的發掘與記錄」計畫，至今已累積拍攝逾三十支影片，透過鏡頭，走進水金九看似平凡卻最值得珍藏的生活片段，將土地的記憶與人情味，轉化為一幀幀扣人心弦的珍貴影像。

林文中表示，今年新增十部影片，持續深入挖掘在地居民與職人的生命故事，帶領觀眾一窺礦山豐富的歷史底蘊；這部「礦山故事」微電影包括斜槓攝影師陳盛豊的用影像守護礦業歷史、遺跡守護者阿西大哥多年來堅守文化資產、新山里吳里長帶領的編織班媽媽們以毛線創作的溫暖手作、勸濟堂傳承代表性的信仰風景「青草祭」、金瓜石教會溫柔而踏實的生活景象、礦山留影人金波大哥用快門捕捉山城裡自然與人文交織的精彩瞬間。