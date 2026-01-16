黃金博物館最新10部「礦山故事」微電影 上線

《記憶的勾線》新山里編織班成果發表。(圖:新北市立黃金博物館提供)

新北市立黃金博物館十六日表示，為了傳遞礦山文化，推出「礦山故事」系列微電影，透過數位與實體平台同步上映，讓大眾深入體驗水金九地區的歷史文化。

館長林文中表示，自二０一九年以來，博物館在文化部支持下，已拍攝超過三十部影片，展現水金九的珍貴生活片段。今年新增的十部影片，深入挖掘在地居民與職人的故事，展現礦山的歷史底蘊。

今年最新影片介紹了十個深刻的「礦山故事」。包括斜槓攝影師陳盛豊守護礦業歷史；文化資產守護者阿西大哥的堅持；新山里吳里長帶領的媽媽們用毛線創作溫暖手作；勸濟堂的「青草祭」信仰傳承；金瓜石教會的生活景象；以及金波大哥捕捉自然與人文的瞬間。

此外，影片中還有「礦山玩團仔」的九份青年與北管義和堂的情感交織、「礦山青年團」的熱情投入、「新金瓜石人」許緁一家，以及邀請大家來山城「迷迷路」的馬丁，他們在金瓜石找到生活的方向與連結，展現礦山文化的新樣貌。

「礦山故事」系列影片已上架於黃金博物館數位博物館及YouTube頻道，並將於九份昇平戲院播放，邀請民眾透過影像細細品味水金九的生命力與美好日常。