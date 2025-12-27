黃金博物館耶誕金喜登場 礦山聽Podcast抽好禮

（記者陳志仁／新北報導）新北市立黃金博物館於溫馨耶誕佳節推出「耶誕金喜在黃博」系列活動，結合線上線下體驗；邀請民眾於12月27、28日走進礦山，看展覽、聽Podcast、抽好禮，在歷史氛圍中感受耶誕的歡樂與礦山魅力。

圖／在金磚聖誕樹前打卡Tag，即可換取美味鬆餅。（黃金博物館提供）

黃金博物館館長林文中表示，隨著數位科技快速發展，博物館持續嘗試創新活動模式，今年耶誕活動特別結合Podcast數位閱聽與「悠遊付」低碳永續概念；期盼突破時間與空間限制，讓民眾無論線上或線下，都能輕鬆親近礦山文化，體驗博物館多元面貌。

廣告 廣告

活動期間，黃金博物館規劃多項豐富互動內容，參加「Podcast金聲有禮」活動，只要收聽《什麼情礦？》Podcast並填寫線上學習單，就有機會獲得設計感十足的博物館書包；12月27、28日上午10時與下午3時，參與「耶誕定時導覽贈好禮」活動，皆可獲得象徵好運的金磚造型磁鐵。

黃金博物館說，「耶誕問答集」將大地館二樓常設展內容轉化為趣味學習單，完成填答即可參加抽獎，有機會獲得驚喜好禮；民眾也可至黃金館參與「金磚耶誕樹打卡活動」，在創意金磚耶誕樹前拍照，並上傳至Facebook或Instagram，Tag黃金博物館並加上「#耶誕到黃博」，即可至金水廣場兌換美味鬆餅。

此外，結合永續理念推出「減碳甜心活動」，下載「Easy Wallet悠遊付」並出示減碳存摺畫面，即可於金屬工藝館兌換精美小禮；活動兩天並邀請身障街頭藝人陳敦邦與陳奕涵於金水廣場演出，為礦山增添溫暖療癒的耶誕氛圍，黃金博物館誠摯邀請民眾共度最「金」喜、最溫馨的耶誕假期。