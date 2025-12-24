黃金博物館耶誕「金」喜 感受礦山魅力與歡樂

記者黃朝琴／綜合報導

黃金博物館「耶誕金喜在黃博」系列活動將於本月27、28日登場，結合線上線下，一連串驚喜，充滿知識趣味，邀你週末假期走進礦山，看展、聽Podcast抽好禮，還能一睹創意金磚耶誕樹，在獨特的歷史氛圍，感受礦山的魅力與耶誕的歡樂。

黃金博物館館長林文中表示，隨著數位科技的發展，博物館也不斷嘗試創新的活動模式。今年耶誕活動特別結合「Podcast」數位閱聽與「悠遊付」低碳永續概念，希望打破時空限制，讓民眾無論在線上或線下都能親近礦山文化。

參加「Podcast金聲有禮」活動，上網收聽《什麼情礦？》Podcast，填寫線上學習單，就有機會把設計感十足博物館書包帶回家。來博物館參加上午10時和下午3時的「耶誕定時導覽贈好禮」活動，皆可獲得一枚帶來財運的金磚造型磁鐵。「耶誕問答集」將大地館2樓常設展的內容化為趣味學習單，完成填答就能參加抽獎，有機會帶走驚喜好禮。

想要打卡拍美照嗎?到黃金館參與「金磚耶誕樹打卡活動」，在金磚打造的創意耶誕樹旁，拍下合照並上傳至 Facebook或Instagram，Tag黃金博物館帳號並留下「#耶誕到黃博」，即可至金水廣場現領一份美味鬆餅。

另外，透過「減碳甜心永續活動」，只要下載「Easy Wallet悠遊付」應用程式，在金屬工藝館出示減碳存摺加入畫面，即可兌換一份精美小禮。

活動兩天邀請身障街頭藝人陳敦邦與陳奕涵，至金水廣場表演，來感人又療癒的耶誕音樂饗宴，營造溫暖的耶誕氛圍。黃金博物館展覽資訊及最新活動詳情可參考黃金博物館官網(https://www.gep.ntpc.gov.tw/)、臉書粉絲團及IG。

在金磚聖誕樹前打卡Tag，即可換取美味鬆餅。（黃金博物館提供）

收聽黃金博物館Podcast《什麼情礦》，抽博物館書包。（黃金博物館提供）

填寫大地館常設展學習單，有機會帶走驚喜好禮。（黃金博物館提供）