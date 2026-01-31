黃金博物館雙展 秀工藝礦山之美

大型生態瓶展現大自然的永續循環奧妙。（圖：新北市立黃金博物館提供）

新北市立黃金博物館表示，常設展—金屬工藝館「金工流轉：傳統與當代的交會」常設展以及大地館常設展「透視礦山」新裝上場，透過動人的展品與生動的多媒體互動，引領觀眾從人文藝術與自然地景兩個維度，深入探索金工的工藝美學與水金九的礦山奧秘。

館長林文中表示，隨著時代變遷，博物館的角色已從單純的文物保存，轉變為連結在地記憶與當代視野的文化樞紐。此次兩大常設展更新，正是希望透過工藝美學與地質紋理的相互輝映，帶給觀眾更深刻的參觀體驗。

金屬工藝館的常設展「金工流轉：傳統與當代的交會」，展示42件傳統金飾和15件當代金工作品，探討金屬工藝的演變。展區分為「珍藏老金飾」和「當代金工」，前者揭示傳統金飾在生活中的意義，後者則展示現代創作的多樣性，並結合AR遊戲讓民眾體驗虛擬尋寶。

此外，大地館的「透視礦山」展覽也進行更新，透過多媒體深入介紹水金九的地理特徵。展廳以山、水、生態、聚落四大面向拆解礦山，並展示4平方公尺的立體礦山模型及互動裝置，讓觀眾了解地質關係和水源分配，適合親子和師生團體參觀。